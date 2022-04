No le bastó con Doña Gloria: ex amiga de Epa Colombia la volvió a vender de forma humillante

Epa Colombia se ha ganado una enemiga que no esperaba y parece ser una de las más peligrosas. Instagram @epa_colombia

Y ya se lo había advertido: “No confíe ni en mí porque en cualquier momento la traiciono”. La Barbie colombiana, ex amiga de Epa Colombia, parece no descansar hasta ver a la empresaria hundida y esta vez reveló información personal sobre una cirugía estética.

A través de sus historias de Instagram, en una sesión de preguntas y respuestas, un usuario le pidió a la mujer transgénero que confirmara si Epa Colombia tenía biopolímeros o no, por lo que en lugar de contestar decidió difundir un audio de la propia vendedora de keratinas.

Según se entiende, la influencer le había confiado esta información a la Barbie colombiana, pero esta ahora está empañada en acabar con ella. Y todo parte de la rabia que siente porque su ex amiga se emparejó con Karol Samantha, pues hace algunos días se mostró fúrica por esta relación.

El audio de Epa Colombia que reprodujo la Barbie colombiana

“Aunque yo te quería contar que yo también tengo biopolímeros, entonces toca quitarlos, retirarlos para yo poder ingresar los implantes. Que cuánto cobraría, y que si mitad y mitad, mitad plata y mitad publicidad”, decía la creadora de contenido en el audio difundido.

Al terminar la grabación, la Barbie colombiana suelta: “Tú le crees todo, ¿verdad?”.

Recordemos que Epa Colombia ciertamente tiene cirugías estéticas, pero nunca se supo hasta ahora que también se había inyectado biopolímeros. Además, pagar las operaciones con “mitad plata y mitad publicidad” es un método de pago al que siempre opta la empresaria.

La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colomnbiana, tomó el video y lo publicó en su cuenta informativa. Como era de esperarse, los comentarios llovieron y la mayoría están contra la Barbie colombiana y la forma tan malintencionada en la que está actuando.

“No mk, pero qué “amiga” expone todo cuando ya no se hablan. Qué clase de gente”, “nunca fue su amiga”, “uno anda con Judas y ni cuenta se da”, “Dios me libre de personas así”, “ella misma se hizo la pregunta para sacar los audios”, “esta Barbie es una boleta de persona, los secretos de la amistad no se divulgan en la enemistad” y “mucho cuidado con este tipo de personas”, fueron algunas de las reacciones.

La Barbie colombia ya había contado que Epa Colombia solo le dio 200 mil pesos a Doña Gloria

Desde hace varias semanas que la modelo transgénero le declaró la guerra a Epa Colombia, sobretodo criticando sus actitudes despilfarradoras, como lanzar dinero de helicópteros o darle millones a la cuestionada pastora María Luisa Piraquive.

“No puedo creer que sea tan estúpida y lo peor, es que yo le dije”, dijo Barbie, que añadió que le advirtió a Daneidy - la primera vez que ella lanzó dinero en helicóptero- que ese dinero se quedaría en los techos, árboles y en el río. Y que así no era dar el dinero a quien realmente lo necesitaba.

Por otro lado, también denunció que si bien anunciaría que le daría una gran ayuda a “Doña Gloria”, a quien visitó, solo le dio 200 mil pesos “con toda la plata que tiene”, y que fuera de eso ella hacía sus grandes obras de caridad solo de dientes para afuera.

Asimismo, que daba hasta 150 millones de pesos a la pastora María Luisa Piraquive “enriqueciendo a una vieja que ya es rica allá en Estados Unidos”.