DanielaStyling, el puente entre el reguetón y la moda

Por extraño que suene, el reggaetón y la moda son campos que cada vez se entrelazan más y más. No solo lo vemos en las colaboraciones que hacen los artistas junto a las grandes marcas de moda sino también en su estética visual y cómo estos personajes gritan los nombres de las casas de lujo en sus canciones. No es que las marcas de lujo necesiten que Bad Bunny y Rosalia mencionen sus nombres en sus letras para generar ventas, pero esto termina siendo un canal muy fuerte de difusión de una forma u otra.

Recientemente se ha visto un cambio significativo en la estética que se veía en el género. Pasamos de ver una estructura muy arraigada al hip hop americano, con ropa ancha, neutra, que denotaba las duras vivencias que sus exponentes transmitían en sus letras, a ver colores exuberantes y propuestas bastante alejadas de ese estilo callejero, que, si bien tuvo un cambio con la llegada de artistas como Lil Kim y Nicki Minaj, ese concepto dejó de replicarse en el sonido reggaetonero para abrir paso a uno propio. Uno de dichos pioneros sin lugar a duda (y para la desdicha de algunos) fue J Balvin, resaltando desde su álbum ‘Energía’.

Todos los grandes nombres de la música urbana lo están adoptando. No solo porque asisten a pasarelas de importantes firmas como Chanel o Moschino, han llegado a un estatus que les ha otorgado un puesto en la gala más codiciada de todas, la gala del MET, sino porque hay gente detrás de su equipo que se encarga de darles a conocer que es lo nuevo en tendencias y poder ser compaginado a su estilo particular. Gracias a esto, este género musical se ha convertido en un espacio de error y prueba, con más aciertos que desatinos si se es franco.

Una de las posiciones más importantes para el equipo de una celebridad, sin importar el campo en el que se desenvuelva es el del ‘stylist’ o estilista, pues es quien se encarga de producir los ‘looks’, incluso los videos musicales deben contar con el apoyo de esta figura porque sin esta, las puestas en escena que tienen estas personalidades básicamente no existirían, y justamente uno de los nombres que más resuena dentro este gremio de estilistas en el género urbano es el de Daniela Riaño. Si, la misma que está detrás de la marca DANIELASTYLING y quien por varios años contó con el blog de moda más leído de Colombia.

Pasó de dar a conocer situaciones puntuales de la industria en su medio a vestir algunos de los nombres más importantes de la escena urbana actual como Maluma y Feid, y otros talentos emergentes como Totoy El Frio, consolidándose como una de las estilistas más pedidas no solo para videos musicales sino campañas editoriales masivas como lo fue la de la colaboración entre Iris Apfel y H&M en el país.

PUBLIMETRO conversó con Daniela acerca de la evolución en su carrera profesional, y de cómo esta nueva estética streetstyle no solo la proyecta en su trabajo sino también en su estilo personal:

¿Cómo se abrieron las puertas para tu carrera en el mundo de la música?

Yo vengo del mundo de la moda, haciendo styling para revistas y marcas acá en Colombia y así fue como diferentes personas en las redes sociales dieron con mi trabajo. Uno de mis primeros trabajos de styling con un artista fue para Sebastian Yatra, en una editorial para la revista “Tú”. Fue ahí cuando supe que quería hacer moda colombiana y trabajar con talento nacional.

También gracias a las redes conocí un fotógrafo que me propuso vestir a Juanes para un proyecto que tenían, y al terminar este proyecto a Juanes le gustó mucho mi trabajo, tanto que me pidió vestirlo para sus próximas presentaciones. Al final fue la vida la que me guio por el camino de la música, vistiendo artistas tanto nacionales como internacionales para sus proyectos.

¿Qué marcas son las más pedidas por los artistas al momento de hacer styling?

Hay dos elementos que siempre son muy pedidos por los artistas y que curiosamente no son la ropa o una marca en específico: primero, tennis, y ese es un diferencial mío. Debo reconocer que soy pionera en mostrarles una gran selección de tenis originales, ya sean Adidas, Puma, Nike, Converse, pero originales. A pesar de que los zapatos no son un accesorio que se muestre mucho en videos, a ellos les gusta siempre lucir impecables de pies a cabeza.

Lo segundo es la joyería. En estos momentos estoy trabajando de la mano con un joyero llamado Diamantino, para los videos musicales y proyectos que surgen. Pero ya hablando de prendas o marcas en específico, la realidad es que los artistas de reggaetón son muy receptivos a lo que les muestro, a la moda colombiana o la realización de prendas desde cero. Son artistas a quienes les gusta experimentar con su imagen y confían mucho en mi trabajo.

¿Qué artistas han confiado en tu trabajo para que les hagas styling?

Varios, por mencionar a algunos tenemos a Feid, Zion y Lennox, Piso 21, Ingratax, Blessd, Totoy El Frío, Nathan y Shander, Ryan Castro. También he trabajado con St Pedro y Fran Rosano, ambos son españoles.

¿Por qué crees que en el reggaeton se está dando un espacio para innovar en la moda, sabiendo lo machista que era este hace algunos años, y que siempre se vio permeado con una estética tan particular arraigada a la del hip hop americano?

Siento que toda la estética empezó a revolucionarse con pioneros como Balvin. Bien o mal que Balvin nos guste o no, ha sido un pionero en este campo. El llegó a cambiar la imagen del reggaeton, mostrando un estilo diferente desde la comodidad. El reggaeton se ha convertido en un espacio para innovar en la moda porque diferentes exponentes han hecho que esa mirada cambie, como Bad Bunny, usando las uñas pintadas o vistiendo faldas, así que se ha ido perdiendo esa parte ‘machista’ que se expresa en sus canciones, o incluso el ver a Maluma en pasarelas de Hermés. Eso era algo inimaginable por la categoría de esa casa de moda, pero allí estuvo presente.

La moda se volvió un punto clave en la imagen que proyectan, incluyendo las colaboraciones que ellos han hecho con varias marcas, como la de Balvin con Guess y Nike. Los artistas urbanos se han convertido en un modelo aspiracional, y Medellín es el claro epicentro de esta estética.

¿Esta evolución en la estética urbana ha impactado en tu estilo personal?

Si, antes mi estética era muy femenina pero ahora me inclino hacia lo urbano, justamente por la comodidad que trae y es algo que no cambio por nada. Si lo planteamos en las mujeres, puedes ver referencias con artistas como Karol G, Pao Pao, e Ingratax; manejan una imagen muy diferente comparadas con la de otras como Natti Natasha y Anitta. Es su forma de mostrarse y expresarse, con ropa ancha y tallas XXL, lo cual está perfecto porque la industria musical siempre pone a las mujeres con cierta forma de lucir al público. Ellas rompen con este estándar. Son personajes que aman la ropa ancha y son felices, eso las empodera y refleja lo seguras que son de sí mismas.

Eres una fan declarada del reggaetón, ¿manejarías otras estéticas para otros géneros musicales, aparte del trabajo que hiciste con Dua Lipa?

Totalmente, ahorita estoy metida con artistas pop. Una de mis fortalezas es entender lo que la gente quiere. Me baso en la personalidad de los artistas para vestirlos, en vez de seguir tendencias. Se trata de entender el concepto detrás del artista y sin duda alguna soy versátil con las estéticas. También es importante que estos sean artistas con los que yo conecte y con los que pueda aportar algo diferenciador a lo que usan.

Uno de tus artistas soñados para trabajar era Feid, ¿que otros reggaetoneros o artistas tienes en la mira para trabajar?

Karol G, me encantaría. Bad Bunny y Rauw Alejandro también. El styling que manejan es tan poderoso que los resalta del resto y son muy admirables. BadGyal tiene una estética que funciona excelente con la mía. Daddy Yankee, y Don Omar, entre otros artistas clásicos del reggaeton. Yéndome a un extremo muy soñador y en términos generales, Rihanna. No solo sería para lograr mi satisfacción personal sino porque sé el potencial que se puede desarrollar con estos artistas.

Desde Colombia te encuentras cobijada bajo Rich Music, la disquera urbana latina más importante del momento, ¿qué otras oportunidades crees que tocarán tu puerta en los próximos meses?

¡La verdad no tengo idea! Mi vida ha tomado rumbos increíbles. Espero seguir trabajando con artistas que conecten y que se sientan cómodos con mi visión. Mi estilo y mi forma de trabajar se arraigan al mundo de la moda y editorial, no solo al de la música. Que sigan llegando más artistas internacionales a grabar videoclips a Colombia, porque nuestro país se está volviendo un referente y un punto para las grabaciones de videos musicales.

A DanielaStyling la conocimos con su impecable trabajo en su blog y artículos para Vogue Latinoamérica, ¿planeas retomar el periodismo en moda?

Claro, quiero retomarlo. Por tiempo no he podido hacerlo, pero amo escribir y esa parte de mi carrera seguirá presente, así que el blog va a volver. Para los medios en sí, me gustaría hablar de cosas que empalmen o se especialicen con la música y la moda. En el blog seguiré tratando sobre todo lo que pasa en la moda colombiana y latinoamericana; traer recomendaciones y dar a conocer talentos, dándoles una plataforma de exposición, desde el styling hasta el periodismo y en cada área de la moda en la que me desempeño.