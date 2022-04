Luisa Fernanda W confesó que recibe “mucha” ayuda para criar a Máximo: “Las mamás son las niñeras”

En octubre del 2020 Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convirtieron en padres primerizos. Desde entonces, la creadora de contenido y el cantante continúan enfocados en sus proyectos, pero cumpliendo con la responsabilidad de criar al pequeño.

Ambos ya han manifestado su deseo de tener más hijos, sobre todo el intérprete, e incluso recientemente se especuló con la posibilidad de que la influencer estuviera embarazada. Esto debido a unos comentarios que hizo en sus historias de Instagram, donde afirmó que estaba en una de las mejores etapas de su vida. Añadió además que con la diferencia de que ahora no se siente tan expuesta.

Pero una de sus últimas apariciones en Instagram terminó en un montón de comentarios donde los usuarios dudaron enfáticamente en la capacidad de Luisa Fernanda W para criar a su propio hijo. Veamos qué fue lo que dijo la joven:

Luisa Fernanda W confesó que recibe “mucha ayuda” con Máximo

“Las pataletas que le dan, a veces hace unas pataletas que yo sinceramente no se cómo manejar la situación. Pero he tenido asesorías con el pediatra, con personas expertas y ahí voy en el proceso de crianza que no es fácil”, partió diciendo la famosa con más de 16 millones de seguidores en su cuenta oficial.

Seguidamente afirmó que ser madre primeriza “es toda una misión”, pero gracias a Dios ella cuenta con el apoyo de su familia y la de Pipe Bueno. “O sea, Máximo tiene mucha gente que lo quiere tener y lo quiere cuidar, pero hay muchas cosas que a mí me ha gustado aprender por sí sola, basadas en mi experiencia, sin ayuda de nadie y la verdad es que no ha sido fácil”, señaló Luisa Fernanda W.

La creadora de contenido insitió en que “ser madre es un aprendizaje diario”, pero que afortunadmaente cuenta con el apoyo de Dios. “Yo en este momento me siento una supermamá, de verdad, con muchos errores, con muchas cosas que aprender pero aún así me siento súper”, selló.

Los comentarios no se hicieron esperar y las opiniones estuvieron muy divididas. Un grupo de usuarios atacó los pensamientos de Luisa Fernanda W y afirmaron que le falta mucho para ser una buena madre. Esto dijeron:

“No sé, pero ella como que ya no pega”, “sus palabras suenan como mamá que no deja que toda la familia sienta ese vínculo”, “necesita es una asesoría con la abuela pa’ que le enseñe a dar garrote”, “deje de criarlo tan mal y verá los cambios”, “le falta mucho para ser una verdadera madre” y “las mamás son las niñeras”.

Mientras que otros internautas creen que Luisa Fernanda W tiene la razón y que ser madre primeriza no es algo que se cuenta, sino que se vive. Incluso indicaron que los usuarios que critican están dejando opiniones “traumadas” y “tóxicos”. Lo cierto es que la influencer causó revuelo.