Yina Calderón aclara su situación con Lina Tejeiro y aprovecha para arremeter contra Karen Sevillano

Los eventos que están realizando los creadores de contenido digital durante estas fechas han venido rodeados de polémica, al igual que sus vidas diarias. En esta ocasión el nombre de Yina Calderón se encuentra en boca de todos luego de que varios asistentes al cumpleaños de Aida Victoria Merlano, aseguraran que la celebración se vio opacada por la existente tensión entre ella y la actriz Lina Tejeiro.

Algunas de las personas que estuvieron presentes en la celebración de Merlano, afirman que la ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele, al momento de dar su discurso para la cumpleañera se encontraba bastante pasada de tragos, y en dicho discurso aprovechó la oportunidad parea lanzarle pullas a Lina Tejeiro. Todo esto debido a la tensa relación que ambas han mantenido desde el pasado.

Esto fue comentado por Karen Sevillano, quien a su vez contó que Calderón le hizo una ‘advertencia’ durante la fiesta, y donde incluso la llamó ‘agrandada’.

Yina Calderón se defendió y aclaró lo sucedido

La DJ rompió el silencio y por medio de su cuenta de Instagram, subió un video donde aclaraba la situación presentada con su colega, dando su versión de lo que ocurrió aquella noche.

“Eso de que yo le iba a pegar a Lina Tejeiro es totalmente falso. Con decirles que yo fui una de las primeras en irme de la fiesta porque ya me sentía como tomada y preferí irme. Yo no tengo la culpa de que ella estuviera sentada en la mitad de la pista. Obviamente para ir a la puerta o al baño yo tenía que pasar por ahí”, dijo la influencer en varias sus historias.

Luego, procedió a aclarar lo que dijo Karen y le envió un fuerte mensaje puesto que, según ella, inventó la historia de la advertencia que le habría hecho a Tejeiro.

“En una ocasión sí me le iba a acercar a decirle que cuál era el problema y que nos relajáramos, pero se metió esta niña Karen Sevillano. Mira, Karen, estuve viendo algo que subiste y te voy a decir una cosa. La que tiene que buscar psicólogo sos vos pa’ que dejes de estar de lambona, no te metas en problemas que no son tuyos”, Comentó.

Este el video donde se evidencia la defensa que Yina da contra la siutacion y donde arremete contra Sevillano: