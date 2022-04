“Todos los niños merecen la misma atención que Salvador”: Carolina Cruz sale de su privilegio y critica sistema de salud colombiano

Si bien a Carolina Cruz se le ha criticado más de una vez por su desinformación y por dar estamentos errados sobre el aborto o sobre la salud general, en esta ocasión, comprendió que hay un mundo más allá que el suyo. Y todo gracias a Salvador, su hijo.

Él, como dice ella, ha sido su gran maestro y le ha enseñado resiliencia. También, la misión de ayudar a otros niños.

Fue así como ella contó en Bravíssimo, cómo creó la Fundación Salvador de Sueños, donde ayuda a niños en la primera infancia con problemas neurológicos.

Esta es la historia de cómo creó la fundación

“Luego de la primera cirugía que le hicieron a Salvador estuvimos tres días en la UCI. La primera noche allí me puse a pensar que yo que tengo ayuda, que tengo a gente a mi alrededor que me colaboran con mis hijos, que tengo la mejor prepagada que hay en Colombia y no me ha faltado nada, pero de igual manera tengo este nivel de angustia. Entonces, me pregunté: ¿Qué hace una mamá que no tiene lo que yo tengo?”, se preguntó.

Así fue que decidió ayudar a otras madres que pasaron por su misma situación.

“No dejaba de pensar en cómo hace una mamá que no tiene ayuda, que está sola, que no tiene atención médica. Lo de Salvador se solucionó porque actuamos a tiempo, pero no es la suerte de todos los niños en el país”, expresó la modelo.

“No es posible que Salvador sea mejor atendido solo porque tiene una propagada, es decir, la vida de mi hijo no vale más que la vida de otro niño”, criticando el servicio de salud en el país. “No se debería tratar de un tema de suerte, debería ser un derecho”.

Asimismo, la Fundación ayuda a las mamás con la salud mental.

“Lo más complejo de las situaciones medicas de estos chiquitos, es que sus mamás son las que llevan el peso de absolutamente todo. La gente siempre pregunta cómo están los niños, pero nadie se preocupa por cómo están las madres. La gran mayoría de esas mujeres son lactantes, están depresivas, solas, sin ayuda y son las que menos están atendidas”, denunció.

Y por esto, recalcó que su misión es ayudar a los demás. “Cuando uno ha recibido tanto, tenemos que devolver. Si no vinimos a este mundo a servir y a devolver algo de lo que tenemos, entones no entendimos a lo que vinimos”, expresó sabiamente.