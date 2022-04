“Preocúpese mejor de su contadora”: Yina Calderón vuelve a insultar a Epa Colombia

Yina Calderón volvió a agarrarse (o eso quiso ella) con Lina Tejeiro, que simplemente la desdeñó. Esto, en la fiesta de cumpleaños de Aída Victoria Merlano, donde la influencer de fajas, borracha, se levantó a imprecarla.

Pero al preguntársele a la actriz por el incidente, esta solo dijo que no se “ensuciaba las manos”. Y Yina tampoco dijo en sus historias al menos, nada, sobre la Tejeiro. Porque al día siguiente de la fiesta, no se refirió a ella y sí alabó la fiesta de Aída y a ella misma. Pero no dejó pasar por alto lo que le hubiera dicho Epa Colombia, que está en San Andrés, y por lo que se sintió directamente aludida.

Ahí, Epa invitaba a “jugar bolirana”, pero Yina le dijo que nadie le estaba tirando indirectas, que era mejor que solucionara sus problemas y que en vez de viajar “se ocupara de su contadora”.

Nueva pelea con Epa Colombia

Asimismo, mencionó en otra historia, rememorando el beso de Daneidy con la Tejeiro que “ella no era la que empezaba los problemas”.

La nueva pelea de Yina Calderón

Pasó en la fiesta de Aída Merlano, como se mencionó antes. De hecho, también fue sujeto de atención Lina Tejeiro, pues Yina Calderón, borracha, fue a encararla.

Y ahí no paró la cosa, por que Karen Sevillano, amiga de Lina, contó que la influenciadora le mandó una advertencia a Tejeiro en toda la situación. Que menos mal no pasó a mayores.

Pero antes de la pelea, Tejeiro estuvo lo más de contenta: hasta le pidió un beso a uno de los asistentes, un influenciador al que le pidió un beso. Y todo quedó en video y todo se hizo viral, pues este se negó.

A la actriz también le preguntaron que por qué no ponía “en su lugar” a la influenciadora, la actriz solo dijo que “no se ensuciaba las manos”.