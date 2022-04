“Se viene el #MetodoCossio”: Yeferson Cossio anunció que enseñará cómo monetizar las redes sociales

Yeferson Cossio es uno de los influencer colombianos más comentados por sus excentricidades y lujos. Incluso, el antioqueño se dio a conocer en todo el país tras realizarse un implante de senos del que todo el mundo habló para bien o para mal, el hecho es que lo hicieron famoso.

El también modelo desde hace un tiempo atrás aseguró que le enseñaría a sus seguidores cómo monetizar las redes sociales, y pese a que muchos lo habían olvidado él no. En las últimas horas anunció que muy pronto saldrá a la luz el #MétodoCossio con el que todos podrán generar dinero con sus perfiles en las plataformas digitales.

Yeferson Cossio revelará “todos sus secretos”

A través de su cuenta en Instagram, donde suma 9 millones de seguidores, Yeferson Cossio anunció que pronto enseñará a sus fans a ganar dinero con sus redes sociales. “Se viene el #MetodoCossio Aparte de cómo subir rápido en redes, cómo monetizar en todas las redes sociales y docenas de estrategias, ¿Que les gustaría aprender?”, escribió el creador de contenidos.

“Les voy a dar todos mis secretos de cómo subir tan rápido en redes sociales, y no solamente eso, sino que les voy a enseñar cómo monetizar absolutamente todas las redes porque uno no monetiza una sino literalmente todas”, añadió el joven.

Asimismo, mostró la alfombra que compró el Dubai, valorada en más de 800 millones de pesos y aseguró: “Ustedes vieron el revuelo que causó que yo haya comprado una alfombra de oro, y ustedes creen que yo les muestro por presumir y ni siquiera es por eso, esa es una de mis tácticas”.

En la misma línea dijo que probablemente la regale a algunos de sus seguidores en una dinámica. “Ustedes cómo van a ignorar que un man compró esto, todo esto es publicidad, engagement, en las pautas que vendí gracias a esto, en el video que moneticé subiendo este video a mis redes sociales”, expresó.

‘Yef’ argumentó que para ganar seguidores o monetizar un video no es necesario tener mucho dinero como para comprar algo así. “Literalmente a todo uno tiene la forma de enganchar a la gente”, sentenció.

Y para finalizar le pidió a sus seguidores que “con el conocimiento que les voy a dar, van al menos a ayudar a una persona o algún animal”.

Cuánto gana Yeferson Cossio al mes

En una cotidiana sesión de preguntas y respuestas que regaló a sus fans, al famoso le consultaron cuáles son sus ganancias mensuales, a lo que contestó abiertamente y sin tapujos.

“Esta es la pregunta que más hacen y, aunque preferiría no hablar de eso, no voy a seguir ignorando el tema. Además, me pongo a pensar y lo que yo gano ni siquiera es privado porque yo tengo un call center al cual todos ustedes tienen acceso y les dan mis estadísticas”, explicó de inicio.

Seguidamente mencionó: “Les digo cuánto cobro por historia, ven cuántas pautas subo al día, entonces no es un secreto (...) Hay muchísimos meses en los que uno hace unas dinámicas extra y gana más de un millón de dólares por mes”.

Finalmente Yeferson Cossio precisó que gana 750.000 dólares. “Pero hay muchísimos meses en los que uno hace muchas más dinámicas con las que uno gana más de un millón de dólares (unos 4.000 millones de pesos, aproximadamente) por mes”.

El influencer también aclaró que tiene otras entradas económicos, por concepto de negocios y proyectos que no están relacionados con las redes sociales, pero indicó: “De mis otros negocios no pienso hablar”.