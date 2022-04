Critican al Canal Caracol por censurar a pareja lésbica en “Las Villamizar”

Mientras las plataformas de streaming se llevan cada año todos los premios y ponen escenas explícitas con todo tipo de parejas, en la televisión colombiana lo más arriesgado que se ha hecho fue en “Los Pecados de Inés de Hinojosa”, donde Amparo Grisales y Margarita Rosa se dieron un beso.

Y desde ahí, lo LGBTI o se caricaturiza hasta la ofensa y la violencia, o se le pone un curioso y mojigato velo de discreción. Esto, claro, para que las producciones en el horario late sean “para toda la familia”, aunque sí tengan tórridas escenas de amor entre héteros, muertes y desfiguramientos, entre otras lindezas.

Así, en los canales privados no ha cambiado nada. En “Las Villamizar”, al menos, telenovela histórica del Canal Caracol, hay una pareja LGBT que causa furor en redes, pero a la que le censuran todo, según los internautas. Se trata de Leonor y Carmenza. Leonor Villamizar, interpretada por Estefanía Piñeres, es abiertamente homosexual, pero por supuesto, todo se maneja de tal manera “que no se note tanto”.

El gran plot twist de esta noche en #LasVillamizar fue que nuestra lencha Leonor ya conocía de antes a su morrita Carmenza 😍 Y todos dizque "la va a conocer" 🤭🤡

Parce, se pasa de traga Leonor contando el tiempo desde la última vez que la vio y estuvo con ella 😍 #LeonzaRises

Ella es el interés romántico de Carmenza, interpretada por Alma Rodríguez, y la química se les nota. Pero lo curioso es que no muestran nada explícito sobre ellas, para gran molestia de los televidentes.

“Asesinatos sí, pero una pareja LGBT no”

Varios televidentes en redes se han quejado de que en el canal se las dan de inclusivos, solamente para censurar a la unica pareja LGBT del programa y por eso han remarcado su gran hipocresía. También otros proponen llevar el contenido de la pareja a otras redes sociales.

“Caracol, espero que hoy en el capítulo de las Villamizar no le hayan tenido miedo al éxito y muestren un beso bien apasionado entre Leonor y Carmenza, la inclusión se hace completa, sin miedo a que los critiquen y no solo para ganar rating”, “Chicxs, ¿será que alguien se pone la 10 y recorta y sube las escenas de Leonor y Carmenza a Youtube? Así le podemos dar más visibilidad a la pareja y darle un mensaje al canal de que los bancamos que no nos censuren nada”, “Por lo menos que nos pasen el beso de Leonor y Carmenza por aquí #LasVillamizar”, dicen algunos fans.

@CaracolTV espero que hoy en el capítulo de las Villamizar no le hayan tenido miedo al éxito y muestren un beso bien apasionado entre Leonor y Carmenza, la inclusión se hace completa, sin miedo a que los critiquen y no solo para ganar rating

Por lo menos que nos pasen el beso de Leonor y Carmenza por aquí 😭💗 #LasVillamizar

Por ahora ‚estos ‘shippean’ a una de las parejas más interesantes de la novela.