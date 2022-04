“A Johnny Depp sí le creyeron de inmediato”: periodista feminista colombiana desata polémica por juicio contra Amber Heard

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard sigue sorprendiendo por sus revelaciones. De hecho, el testimonio del actor ha hecho que muchas personas se le hayan ido en contra a la actriz y ahora proclamen la inocencia del intérprete. Los golpes, el abuso verbal y hasta el hecho de que Depp rogara por sus medicamentos muestran que Amber no fue tan inocente como hizo parecer en 2016.

Y si bien toda historia tiene dos lados y el actor tampoco podría pasar por una santa paloma para mucha gente, otras personas han evaluado cómo es la disparidad de las denuncias de violencia de género para hombres y mujeres. Porque Amber Heard ha provocado para mucha gente que cuando una mujer denuncia no le crean y no se haga justicia. Y también que si un hombre denuncia, como Johnny Depp, tampoco pase nada porque él es el hombre.

A su vez, también se analiza por qué la gente le está creyendo de primeras a Johnny Depp. Ese el caso de la periodista política y activista feminista María Fitzgerald, quien cuestiona por qué a alguien como él sí se le aceptó el testimonio que dio tan rápido y no a Amber, reflejando la disparidad entre hombres y mujeres a la hora de denunciar.

¿Saben qué es lo que más me sorprende del caso de Johnny Depp? Que a él sí, inmediatamente, le creyeron. Y no digo que no sea víctima, porque al parecer sí lo es, ¿pero por qué les cuesta tanto creer cuando la víctima es mujer?, ¿por qué ahí encuentran formas de desprestigio? — María F. Fitzgerald (@MarFFitzgerald) April 21, 2022

Añadió que conoce las represalias laborales que tuvo el actor. Sin embargo, esto no da para no cuestionar esa falta de proporcionalidad. “Con todo respeto, no les voy a contestar sus comentarios. Me refiero a que sí, él sufrió represalias. SIN EMBARGO, muchos están aprovechando este caso para desprestigiar a lucha de muchas mujeres que han denunciado y han tenido que demostrar de mil maneras que fueron víctimas.”, expresó.

Con todo respeto, no les voy a contestar sus comentarios. Me refiero a que sí, él sufrió represalias. SIN EMBARGO, muchos están aprovechando este caso para desprestigiar a lucha de muchas mujeres que han denunciado y han tenido que demostrar de mil maneras que fueron víctimas. — María F. Fitzgerald (@MarFFitzgerald) April 21, 2022

Esto, para complementar: “Y a quienes están diciendo que lleva años presentando pruebas, ¿ustedes sí saben que a muchas mujeres les lleva años mostrar que lo que dice es real? Sólo digo que vale la pena pensar por qué no vemos las cosas con la misma proporcionalidad”, expresó.

Y a quienes están diciendo que lleva años presentando pruebas, ¿ustedes sí saben que a muchas mujeres les lleva años mostrar que lo que dice es real? Sólo digo que vale la pena pensar por qué no vemos las cosas con la misma proporcionalidad. — María F. Fitzgerald (@MarFFitzgerald) April 21, 2022

Y ahí empezó la polémica...

Es claro que para muchas personas que ven en la misma existencia del feminicidio un “show” que ni merece ser atendido ( a pesar de que sí, es real, te matan por ser mujer: no más en Colombia para marzo en lo corrido de este año asesinaron a más de 200 mujeres), lo de Amber es otra mentira más y confunden el hecho de que si le creyeron a Johnny, según la periodista, él no merecía tener justicia.

De esta manera le reclaman que a él se le dañó la reputación y la carrera (en Minari solo llegó a cobrar 3 millones de dólares, cuando en años anteriores era una de las estrellas mejor pagadas) durante años y no pudo limpiar su nombre. Y que hasta ahora pudo hacer algo.

Cuando Depp fue acusado, el aseguró que todo era mentira, sin embargo lo cancelaron de todo. Ahora está en un proceso para demostrar en un estrado su verdad. No le creyeron inmediatamente se defendió, a la otra persona si. No hay como sustentar esto. — ToñoAcosta (@Joseacostalugo) April 21, 2022

A Amber Heard le creyeron inmediatamente, tanto que todos los medios se volcaron hacia Deep y Amber le publicaron HASTA UNA COLUMNA DE OPINIÓN al respecto. Sin mencionar los artículos y de más.



No se que más validación de denuncia se necesita al menos en la opinión pública, — Ali (@Alblockk) April 21, 2022

Pero en el caso de JD, durante mucho tiempo se le creyó a Amber Heard incluso antes de ir a tribunales. De hecho en este caso estamos oyendo descargos. — Gerald Bermúdez (@Geraldbermudez_) April 21, 2022

A su vez, que a Amber la ayudaron todos los medios y que por eso es que se realiza el juicio, precisamente por su artículo de The Washington Post, entre otros comentarios.

Aún así, el caso de Johnny y Amber deja varios temas sobre la mesa: la toxicidad de Hollywood, que usa y desecha a sus estrellas, el hecho de que mujeres como Amber hagan que no se les crea a las mujeres (e incluso sin ella) cuando denuncian y tarden en hallar justicia real. Que también por esto se desestimen las luchas que las feministas han dado por años para que no sigan asesinando a las mujeres por el hecho de serlo. Y por supuesto, que los hombres son víctimas de violencia de género pero tardan más en probar y en denunciar.