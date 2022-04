‘Tostao’ no se despidió de Pamela Ospina en Masterchef y los televidentes se indignan con su actitud

En una nueva jornada de eliminación en Masterchef Celebrity, Pamela Ospina perdió la batalla contra 4 de sus compañeros que también estaban en peligro. Tras conocerse la decisión de los jueces, la humorista se mostró profundamente conmovida.

Incluso, algunos de sus compañeros se despidieron entre lágrimas de ella y la mayoría mostraron todo su apoyo en el sentimental momento. Sin embargo, hubo dos participantes que se tomaron la eliminación con mucha indiferencia: ‘Tostao’ y ‘Aco Pérez’.

Es de recordar que en varias oportunidades ambos demostraron que Ospina no era de su agrado. Incluso, Tatán Mejia intentó que al menos se despidieran de ella, pero no lo hicieron. Es de recordar que en una oportunidad, Tostao hizo llorar a Ospina con sus malos tratos.

‘Tostao’ se muestra indiferente con la salida de Pamela Ospina

Carlos Yahanny Valencia Ortiz, mejor conocido como Tostao, dijo en las entrevistas después de la eliminación que con su salida Pamela Ospina se llevaría del programa “una energía muy densa”.

“Dios bendiga a la humorista. Para nadie es un secreto que Pamela me la tenía al rojo y nunca supe por qué”, aseguró el famoso. Sin embargo, todos sabe que quien siempre trató de incomodarla fue él.

Incluso, las palabras y la actitud de Tostao hizo que se convirtiera en tendencia nacional en Twitter y no precisamente con buenos comentarios. Los usuarios aseguran que anhelan el día en el que tanto él, como Aco sean eliminados del concurso culinario. Además, criticaron la malas actitudes que tuvo desde siempre con Pamela Ospina.

Dios quiera que los próximos en salir sean Aco y Tostao, que vibra tan maluca la que tienen. #MasterChefCelebritycolombia #MasterChef — 🐰 (@iSpott_) April 20, 2022

Pamela es mil veces mas humana y buena persona que Tostao y Aco, se sabe que alla estan es para cocinar pero si no fuera por cuestión de suerte, Tostao no estaría en el balcón y Aco hace mil hubiera salido#MasterChefCelebrityColombia#MasterChefCelebrity — Lui 🌙 (@tearxsmila) April 20, 2022

Tostao y su desplante a Pamela Ospina en MasterChef

Recordemos que hace unas semanas, Tostao hizo llorar a Pamela Ospina con un comentario fuera de lugar. Cabe destacar que, en el momento, recibió el apoyo de nada más y nada menos que de Isabella Santiago, quién es tildada en redes como la villana de Masterchef.

Todo empezó con un nuevo reto por equipos en el que Aída Morales, Corozo, Chicho y Tostao eran los líderes que debían escoger a los famosos que estarían con ellos.

Pamela Ospina fue la última en quedar por lo que debía integrarse al equipo de Tostao, sin embargo, el artista soltó un odioso comentario que pese a que la humorista se lo tomó con calma, después reveló entre lágrimas que le dolió. “Solo queremos ser tres”, dijo entre risas el artista rechazando a Pamela en su equipo.

Pero la situación no quedó ahí, pues más adelante, en medio de la explicación de las condiciones del reto, en cual iba dirigido a un grupo de punkeros, la humorista solicitó a sus compañeros pensar en los comensales para preparar un plato de acuerdo a su personalidad. “Esto no es para ellos”, aseguró.

Sin embargo, esto despertó nuevamente la odiosidad de Tostao quien le respondió: “Pamela relájate, primero quiero que te relajes. No me gustan tus últimos cinco minutos. Esto no es Medellín, esto no es Canadá”. Además, le pidió cambiar su actitud porque no estaba dispuesto a soportarla. En ese momento, Pamela no dijo nada, sin embargo, frente a la cámara del programa se desahogó.

“Yo le estaba tratando de explicar. Era solo una opinión porque yo soy apasionada con lo que hago”, dijo la humorista entre lágrimas.

Para varias, Isabella Santiago, quien como de costumbre también ha tenido roces con Pamela, defendió a Tosta’o asegurando que ella debía acoplarse al líder y seguir sus instrucciones al pie de la letra. También aseguró que sus problemas van más allá de ese inconveniente.

“Yo no sé si Pamela tiene sus antecedentes con Tostao, pero por ahí corre el rumor de que una vez casi se agarran”, sentenció.