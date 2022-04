Los comentarios tóxicos de mujeres a la viuda de Martín Elías revelan lo machistas que son las colombianas

La comunicadora social y empresaria Dayana Jaimes, quien es viuda del cantante Martín Elías , hace unos días decidió usar la popular caja de preguntas y respuestas su cuenta personal de Instagram. Allí, lógicamente se dispuso a responder los cuestionamientos de sus seguidores, donde también aprovechó para aclarar si ya tenia un nuevo amor y como ha sido su vida desde aquel triste suceso.

Jaimes también aprovechó la oportunidad para conmemorar los cinco años de la muerte de Martín Elías. El pasado 14 de abril se cumplieron ese periodo de tiempo de que el hijo de Diomedes Díaz y también interpreté vallenato Martín Elías Díaz murió después de sufrir un accidente automovilístico.

En sus redes sociales en donde hasta el momento cuenta con más de dos millones de seguidores, Dayana Jaimes respondió en una historia a uno de sus seguidores quien le preguntó si se había vuelto a enamorar, contestando con un video que acompaño con el mensaje: “la vida continúa”.

A su vez, la empresaria e influenciadora aseguró que en toda su vida se ha enamorado solo tres veces, pero que la última vez fue de una mentira. Este es el video tomado del portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ donde la comunicadora social se sincera sobre su situación amorosa:

No faltan los comentarios que nadie pidió

El problema es cuando la gente no mide sus palabras, y esto es lo que sucedió con la empresaria al momento de responder a la pregunta que le hicieron, ya que en la sección de comentarios de la pagina que se encargó de conservar dicho material de la viuda de Martin Elias, se pueden leer opiniones bastante malintencionadas, y que no tienen nada que ver con lo que ella está contando. Varios de estos dicen: “No mija a usted el único que la cogió serio fue Martin”, “Uuu la evangélica”, “De una mentira no mami de un hombre casado cuenta bien mija”, o “Está tan ardida porque con este no pudo hacer lo mismo que hizo con Martin dañarle el hogar y de paso la vida”.

Cada quien es libre de mantener las relaciones que desee, y cabe resaltar que las experiencias vividas son individuales. Comentarios de este estilo dejan mucho que desear, porque hay opiniones en ciertos contextos que deberían ser reservados, como el opinar sobre una persona fallecida.