¿Como una Barbie?: Estas son las cirugías de Yina Calderón para lucir más ‘delgada’

Yina Calderón ha expresado desde hace tiempo en sus redes sociales el deseo de convertirse en la próxima barbie colombiana, y por esto ha tomado la decision de someterse a varias cirugías estéticas, para así cumplir su deseo de alcanzar la apariencia deseada.

Este hecho ha sido fuertemente criticado, algunos manifestando su apoyo ya que ella es libre de hacer con su cuerpo lo que desee, pero muchos otros la tildan de “exagerada”, ya que no han sido dos o tres procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

El reciente paso por el quirófano de la creadora de contenido digital le ha costado a base de dolorosas recuperaciones y complicaciones de salud, ya que han sido un total de diez cambios estéticos los que se ha realizado, uno tras otro, y sin darle un respiro a su cuerpo para sanar completamente.

Hasta el momento, estos son los procedimientos por los que la participante del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2013, según ella misma ha afirmado haberse hecho desde el 2019: “la primera cirugía que me hice la liposucción. Después, la primera bichectomia y los párpados porque los tenía muy caídos, no veía bien. Ya luego me hicieron la otra reducción de cachetes, perfilación de rostro, los pómulos, los labios, la nariz, la papada”. Esto, agregando el hecho de que cuando inyectó biopolímeros en los glúteos, estos la dejaron problemas de salud, y con una apariencia destruida en dicha zona, por lo que le ha tocado volver al quirófano en varias ocasiones.

Aún así, la influencer continuaba sin sentir satisfacción con los resultados que veía. Según ella aún lucia “muy redonda”, por lo que se insertó una prótesis en el mentón para disminuir dicha apariencia circular, y así ha continuado por los últimos dos años. La ultima tanda de reconstrucciones que se ha hecho incluyen un cambio en sus prótesis de seno por unas más pequeñas y retirarse una de sus costillas flotantes, entre otras.

Yina Calderon ha carecido de ética y moral al promocionar malas practicas quirúrgicas

Desafortunadamente, Calderón no ha sido del todo responsable cuando se trata de usar su ‘influencia’ para la recomendar las manos a la cuales confía su cuerpo y sobre todo su salud y su vida.

Yina vio el ojo del huracán cuando de manera bastante irresponsable empezó a recomendar el pésimo trabajo del ‘especialista’ Ricardo Urazán. Según reportó el diario El Tiempo en el año 2020, dos mujeres fallecieron luego de ser mandarse operar por el cuestionado médico. Ana Carvajal y Marcela Mendoza fueron las dos víctimas que cobró los malos procedimientos del señor.

Otro de sus polémicos y lamentables casos fue el 14 de febrero de 2019, cuando la reconocida ‘twittera’ Ana Bolena Carvajal Pulido falleció luego de una cirugía estética practicada por el hombre, en la Clínica del Parque de Armenia. La mujer, de tan solo 32 años de edad, fue dada de alta luego de cuatro horas bajo observación y a pesar de que no se encontraba en condiciones para salir de la clínica.

Yina defiende al doctor Urazán pic.twitter.com/xqfyWFCPHX — Alaniscbg (@sophiacbjh) September 26, 2019

Esto no impidió a Yina el seguir promocionando los malos procedimientos que este medico llevaba a cabo, demostrándole su incondicional apoyo a pesar de todos los hechos y evidencias que existen en su contra. La influencer manifestaba: “Cuando el río suena es porque piedras trae”, “Doctor, con Dios de frente y sin miedos”, “Es de varones poner la cara y aclarar todo, el que nada debe, nada teme mi doc”.

Aunque para esta nueva tanda de arreglos estéticos ha optado por confiar en otro centro medico, no se olvida la irresponsable promoción que la mujer le hizo en su momento al ‘especialista’ de salud.