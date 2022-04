Aida Victoria Merlano en el club de las ‘Bichotas’: Karol G le hizo llegar un regalo personalmente

En las últimas horas, Karol G ha sido tendencia en todas las redes y ha causado un gran furor debido a su exitosa presentación en Coachella. Incluso ha recibido felicitaciones y el apoyo de sus colegas como lo han manifestado Shakira y Ricky Martin.

Lo que nadie veía venir era que ella misma fuera quien le enviara un presente a la barranquillera Aida Victoria Merlano, quien, al recibirlo se mostró bastante emocionada y feliz de recibir un paquete de la exitosa artista. Merlano no dudo un solo instante en compartir este bonito gesto en sus redes sociales.

Aida Victoria decidió compartir el regalo a través de historias de Instagram, donde mostró que recibió una caja roja en forma de corazón, y se tomó el tiempo de abrir dicho paquete con detalle para que sus seguidores pudieran verlo de cerca.

¿Cual fue el obsequio que la reggaetonera le dio a Aida Victoria?

Hace un par de meses, Karol G se unió con la marca Crocs, para lanzar unos zapatos exclusivos en colaboración. Dicho par era algo exclusivo de la marca y en cuestión de minutos se agotó al momento de salir a la venta. Ahora Aida hace parte del exclusivo grupo de personas que poseen un par de estos cómodos zapatos.

“Estamos triunfando, ya nos manda cosas la gente famosa. Comportémonos como gente acostumbrada a recibir este tipo de cosas”, afirmó inicialmente Merlano, evidentemente feliz.

Mientras destapaba el obsequio enviado por la cantante paisa, la creadora de contenido digital bromeó asegurando que las lucirá muy orgullosa en la calle y ser la envidia de sus vecinos. “Ay, quién te viera, yo que andaba con unas Crocs de 30.000 pesos. No me imagino yo llegando donde el cachaco de la esquina y decirle: ‘fíame dos libras de queso’”, decía la barranquillera.

Fue tanta la felicidad que sintió la influenciadora, que en sus historias de Instagram mostró los mensajes de WhatsApp que le envió a su mamá, la cual se encuentra en Venezuela después de huir del país siendo prófuga de la justicia. “Mamita y ella te conoce?” le preguntó su madre en uno de los mensajes. Victoria confirmó que a pesar de que cuando el equipo de trabajo de Karol G le pidió la dirección de su casa para hacerle llegar algo que le enviaba la reguetonera, no sabia de que se trataba dicho paquete.

“Gracias a la ‘Bichota’ Karol G y a su equipo de trabajo. Cuando me pidieron la dirección pensé que era para otra cosa y cuando abrí la caja. No saben la ilusión que me dio”, contó Aida Victoria, quien ahora es parte del club de las ‘Bichotas’ con su nueva adquisición