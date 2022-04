“No es sano el silencio de las mujeres para su salud mental”: exesposa de Sergio Fajardo enciende polémica contra la candidatura del candidato de centro

El candidato presidencial Sergio Fajardo, recientemente se metió en una polémica que involucraba la forma en la que el partido del Centro Democratico hacía campaña política, ya que en diversos videos difundidos en redes sociales, se podia ver como habitantes de la ciudad de Miami convocaban a una cabalgata para promover dicha candidatura política.

Fajardo salió a protestar en contra de dicho movimiento denominado ‘Gran cabalgata de caballistas con Fico’, que se llevaría a cabo el 23 de abril a las dos de la tarde. Frente a esto, el aspirante a la presidencia recibió un comentario inesperado, el cual dio pie para todo tipo de comentarios en su contra.

En Twitter se empezó a observar una gran molestia por parte de sus usuarios, ya que se consideraba que dicho evento podría llegar a excesos , incluyendo el maltrato animal. Gracias a esto, Sergio Fajardo aprovechó para hacer un comentario sobre dicha situación, expresando: “Nosotros en lugar de convocar cabalgatas estamos comprometidos en trabajar por los derechos de los animales. Y sí montamos, pero en bicicleta”, dijo el político.

Este es el mensaje publicado por el senador en la popular red social:

Nosotros en lugar de convocar cabalgatas estamos comprometidos en trabajar por los derechos de los animales. Y sí montamos, pero en bicicleta. pic.twitter.com/BsmWvQv5wU — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 17, 2022

Fajardo recibió duras criticas por parte de alguien de su pasado

Ante ese comentario hecho por Fajardo, su exesposa Lucrecia Ramírez, respondió de vuelta a sus palabras, recordándole al senador por los caballos, demostrando la presunta hipocresía del politico . “Sale la invitación en redes a los caballistas que apoyan a Fico. Continuó con su comentario cuestionando: ”¿Qué puede esperar un país de un candidato que incluso es capaz de borrar su propia historia?”, pregunta Ramírez y adjunta una fotografía donde ella y Fajardo se encontraban juntos en el II Grand Prix del Caballo Colombiano.

Qué puede esperar un país de un candidato que incluso es capaz de borrar su propia historia? #nopasarlapaginaencolombia pic.twitter.com/HZmbeBL1gN — Lucrecia Ramirez-Restrepo (@28pasacaballos) April 17, 2022

A las criticas y preguntas que le empezaron a hacer a la psiquiatra de profesión acerca del por qué de estos señalamientos en contra de su ex pareja, la mujer no dudo en echarle mas leña al fuego, dando indicios de que no la `pasó del todo bien durante su relación sentimental con el exalcalde de Medellín. En otro tweet, ella afirmó: “No es sano el silencio de las mujeres para su salud mental. Por siglos nos han advertido que los trapitos sucios se lavan en casa. Sabes por qué? Y para qué?”, y en un ultimo comentario finalizó comentando: “Hace muchísimos años muchas mujeres no tenemos miedo a esas sanciones y quienes hacemos psiquiatría feminista conocemos muy bien los efectos que tiene el silencio de las mujeres en su salud mental.

Sus criticas dan a entender que efectivamente hubieron cosas las cuales ella calló durante la relación, sea cual sea el motivo, pero ahora está demostrando que no guardará más silencio. Aún hay que esperar a ver si en realidad la situación se sigue desenvolviendo o si tan solo fueron dardos que la mujer decidió lanzar en contra de su exesposo.