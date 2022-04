¿Y dónde está Salvador?: Cuestionan a Lincoln Palomeque sobre su hijo menor y su olvido hacia él

Han pasado algunas semanas desde que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque anunciaron el fin de su matrimonio. Dicha unión amorosa ha dejado como resultado sus dos hijos: Matías (de 5 años) y Salvador (de un año).

Carolina ha contado algunos detalles referentes al divorcio aquí y allá, pero también ha sido reservada y sabe hasta qué punto exponer lo que sucede en su vida actualmente.

Ahora, este ha sido el turno para el actor nortesantandereano de exponer sus sentimientos. Esto, a traves de una foto bastante sentimental la cual subió a su cuenta personal de Instagram, mientras pasaba las vacaciones de Semana Santa con su hijo mayor, Matías.

“Gracias por estos días a tu lado cosita bella, estoy demasiado orgulloso de ti, ¡me salvas y me llenas de ilusión! Te amo”, escribió el hombre en el pie de página de dicho retrato.

La gran incognita es: ¿dónde está Salvador?

El deseo de saber dónde se encuentra el hijo menor de Lincoln se ha trasladado a los cientos de comentarios que han inundado las redes sociales. Ya que usualmente Palomeque solía demostrar ambos por igual a sus primogénitos, pero desde que la pareja puso punto final a sus doce años como pareja, las cosas han sido muy diferentes.

“Y Salva por qué no se te ve con él”, “Y cuando se pone el de Salvador, o al bb no lo ama,???”, “No extrañas tus niños?” o también “Y sabes que es lo duro, que los hijos sólo recuerdan quien estuvo, no quien les dio.”, son algunos de los entrometidos comentarios que están dejando los cibernautas en las redes del actor.

Hasta el momento, tanto el actor como la pareja en sí no han dado declaraciones sobre por qué Palomeque ha pasado más tiempo con su hijo mayor en vez de hacerlo con ambos a la vez. Tampoco se ha revelado si el procedimiento legal incluirá custodia separada o si mantendrán a sus hijos juntos mientras se finaliza todo el proceso de divorcio.