‘Epa Colombia’ cuela a su novia en la boda de Andrea Valdiri, a pesar de que esta le dijo que no podia ir con acompañantes

La celebración del matrimonio de Andrea Valdiri fue sin lugar a duda una de las tendencias más comentadas el sábado, ya que todos los seguidores tanto de ella como de los invitados a dicha ceremonia estuvieron pendientes.

Minuto a minuto, los cibernautas estuvieron muy pendientes de cómo se desarrollaba la comentada boda, la cual se destacó por sus multiples excentricidades y además contó con la presentación especial de varios artistas musicales incluyendo a Mr. Black.

Una de las asistentes fue ‘Epa Colombia’, quien no pasó inadvertidamente como suele hacer, y es que al parecer las criticas le cayeron en esta ocasión, no solo por el vestido que la influenciadora decidió usar para esta importante celebración, sino también por el hecho de que metió sin autorización a su actual novia a la fiesta.

‘Epa Colombia’ no tenía permiso de llevar acompañantes

Dicha situación causo bastante vergüenza ya que según se afirma, Epa Colombia fue advertida de no llevar acompañantes. Varios internautas a firman que ‘La Epa Colombia le rogó a la Valdiri por otro cupo en el matrimonio para su novia y la Valdiri le dijo que NO. Aun así, la llevó, pero no demoraron en la fiesta ni media hora”, lo cual causó 8que las críticas se voltearán sobre ella, ya que es de por sí muy irrespetuoso llevar a alguien quien no ha sido invitado.

‘’Si le dicen que no pa que la lleva a pasar pena ajajajaa si la vieja quería solo a él círculo más cercano’' empezaron a comentarle en redes por haber cometido este acto.

Mk la EPA colombia fue a al matrimonio de la valdiri con la novia, y no dejaron entrar a la novia porque solo tenía un cupo que era el de EPA, en que terminara este trabalenguas, se avecina una nueva enemistad..!! O todo quedará como si nada — Arthur Noah (@NoelBohorquez) April 17, 2022

Además de las críticas que ha enfrentado por la elección de vestuario, también sucedió al dar a conocer la suma que daría para la lluvia de sobres de la festejada, donde Daneidy confirmó que “ella (Valdiri) me dijo: ‘Amiga, ¿cuánto va a echar en ese sobre?’ Yo le dije que por ahí unos 10 o 20 millones de pesos”, comentó la empresaria de ‘Keratinas Epa Colombia’.