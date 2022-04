Carla Giraldo confirmó si quiere conocer a sus padres biológicos, que la abandonaron

La ex participante del reality ‘MasterChef Celebrity’ en su edición de 2021, Carla Giraldo tuvo una larga conversación por Instagram con Juan Diego Alvira. Uno de los temas que salió a relucir fue el conocer si existía el mejor deseo por parte de la actriz en conocer a sus padres biológicos.

A pesar de que la entrevista inició con el saber quién es la opción favorita de Giraldo para llevarse el título de MasterChef Celebrity en su actual edición, pudo abrir su corazón y contar otras duras experimentas que ha vivido.

Una de estas situaciones en particular se remonta al abandono que sufrió por parte de sus padres biológicos y su respectiva adopción. Carla afirma no recordar con malos sentimientos dicha situación, y aprovechó dicha oportunidad para darle las gracias a la familia que se hizo cargo de ella con todo el amor que le fue brindado en su niñez.

“A mí adoptan recién nacida. Mis papás me entregaron a la hora de nacida. Eso es lo que sé. Tampoco quise saber mucho más. Siempre lo supe. En ese sentido mis papás siempre fueron muy honestos. Nunca en mi vida tuve personas crueles. Nunca tuve momentos de dolor por el hecho de ser una persona afortunada de haber encontrado una familia y ese calor de hogar”, le expresó la actriz al presentador de Noticias Caracol por medio de su conversación en vivo de Instagram.

A su vez, la actriz reflexionó sobre toda su experiencia con el abandono que vivió: “Agradezco a la persona que quiso tenerme, porque quizás pude no haber nacido. Son cosas que me tocó vivir y aprender. Yo aprendí a punta de abandonos. Ese fue mi primer abandono, después me voy de mi casa, después me voy de lado a lado”.

Para cerrar el tema sobre esa sentimental parte de su vida, Juan Diego le preguntó qué tan interesada se encontraba ella en conocer a sus progenitores biológicos, o al menos indagar más sobre ellos, como es el caso de muchas personas que pasan por esto. La reconocida actriz comentó que no es algo en lo que quisiera enfocarse y quiere ‘dejar ese tema quieto’.