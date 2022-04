“No le gusta que muestren su casa, pero si toda tontería que sube”: Yeferson Cossio es criticado por expresar molestias

Hace poco el creador de contenido compartió un video en sus redes sociales donde se mostró bastante enojado con una empresa de turismo que hace recorridos en lancha para que las personas puedan ver a lo lejos su casa ubicada en el municipio de Guatapé, localizado en el departamento de Antioquia, Colombia.

“¿Eso es legal? Hay una put… empresa de tours que trae gente en lancha a mirar mi casa, ¿esa chimb*da es siquiera legal?”, cuestionó el creador de contenido a sus seguidores. En dicho video se le podia ver su disgusto en la cara frente a este hecho.

Este es el video rescatado de la cuenta de Instagram del portal de chismes ‘Rechismes’:

Gracias a esto, muchos internautas salieron a criticar su comportamiento, ya que a pesar de que su residencia queda ubicada en un sitio bastante concurrido, no significa que sea propiedad privada, y salieron a la defensa de dicha empresa de tours

“A él no le gusta que muestren su casa, pero si toda tontería que sube si le gusta que la vean para llenar sus bolsillos pues si no le gusta que vean su casa compra en otro lugar que no sea tan rústico”, o también “Cómo tienes tanto dinero cómprate una casa en el aire, ¡¡¡así no molestas a nadie y nadie te molesta a ti!!!” fueron algunas de las palabras que los internautas utilizaron para responder a la molestia del creador de contenido.

Esta no es su más reciente polémica

Cabe resaltar que esta pelea que ha protagonizado en redes no es la más reciente. Hay que recordar que hace unos días atrás, el Instagrammer fue blanco de ataques mientras se encontraba de vacaciones con su hermana y sus amigos. Fue allí donde presuntamente su hermana Cintia, fue drogada a escondidas y tuvo que ser remitida a urgencia para pasar por un proceso de desintoxicación.

“Uno va a quedar como un creído, pero no me importa. Si usted es una mujer o un hombre gay y están en una fiesta acompañados, ni me saluden porque los voy a ignorar. Eso del más buena gente del mundo se acabó. Prefiero quedar como el malo”, fueron las palabras con las que concluyó dicha situación.