“Me sentía muy inconforme”: Marbelle revela por fin qué cirugías se hizo y cuánto sufrió luego de hacérselas

Marbelle, si bien ha revelado qué se ha hecho en el pasado, esta vez decidió contar con su cirujano de cabecera, Raúl Daza, para hablar de su buena experiencia con él.

Si bien genera mucha polémica por sus opiniones políticas y por su discriminación abierta, también la siguen y le preguntan por sus cirugías. Una de ellas es el aumento de pecho.

Ahí fue cuando ella contó al lado de Daza sobre las cirugías que se hizo, incluida esa, que la ha hecho sufrir tanto.

Ella dice que quería operarse, pero no tomó la decisión por malas experiencias previas . “Había tenido tres experiencias anteriores desde el primer aumento de senos y empecé un proceso de reducción que no fue nada fructuoso hasta que llegué a un punto en el que me resigné”, narró.

También dijo que se sometió a un bypass, operación que le dio la figura que tiene ahora. Pero su inconformidad con sus senos no cesaba.

“Me realicé el bypass y seguía sintiéndome inconforme con mis senos, sobre todo con uno que tenía en peor estado que el otro por cicatrización. Eso empezó a provocar muchas molestias que vine a entender después de haberme hecho esta cirugía”, explicó la cantante.

Pero apenas vio a Daza, sintió confianza y eso fue muy importante. Y así, este médico es el que tiene como cirujano plástico de cabecera.

Este le retiró las prótesis y Marbelle contó cómo es que Daza es tan buen profesional, que sin duda cambia la vida de la gente, como se ve en este video.

Le llenaron las fotos de Instagram con “Petro Presidente”

La última foto donde la cantante ostenta su sensualidad, fue llenada de comentarios alabándola, pero otros aún le reclaman por su racismo contra Francia Márquez y también por sus comentarios desagradables hacia ella. “Petro Presidente” es la frase más común en su último post.