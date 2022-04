Esto es lo que está haciendo Leonardo Favio de “Yo Me Llamo” con su premio y no es precisamente cantar

Así lució Leonardo Favio durante su pasaje por 'Yo me llamo'. Instagram @yomellamoleonardofavio2021

Sergio Moscoso es recordado en la última edición de “Yo Me Llamo” porque ganó muchas veces las pruebas finales. Esto, antes de ser derrotado en las semifinales. De todos modos, involucró al público por su excelente imitación de Leonardo Favio.

Ahora bien, si tiene un proyecto artístico, también ha podido darse el gusto de seguir otras cosas que lo apasionan. De hecho, no es la pintura solamente.

Este se compró una patineta y mostró que ama el skateboarding. Todo, acompañado de una reflexión:

“¿Saben? Podríamos estar haciendo algo por última vez y no lo sabemos, así que disfrutemos, amemos, queramos y perdonemos, pues hoy estamos y mañana no sabemos. No hay tiempo para dejar palabras importantes sin decir. Las cosas pequeñas también traen felicidad” expresó. Y complementó, hablando de su patineta: “Hace mucho quería una de estas”.

El cantante posó muy orgulloso con su patineta.

El “negociazo” que se inventó Leonardo Favio de “Yo Me Llamo” para alimentar su fama

Sergio Moscoso tiene todo un cronograma de presentaciones para los próximos días, incluso ya tiene una agenda programada para mayo. Y ahora a través de Instagram, aprovechando la fama de su personaje, desea impulsar la carrera de su hermana, quien también tiene talento para cantar.

Se trata de María Paz, a quien presentó como su invitada especial para los venideros eventos. La idea es que su hermana tenga un numerito para dar a conocer su voz ante los espectdores.

“Mi gente, nos vemos pronto. “Estas son nuestras fechas confirmadas. Espero seguir conociéndolos y llenándome de tanta felicidad al recibir todo su cariño. Gracias a cada uno de ustedes”, partió diciendo Leonardo Favio.

Y seguidamente promocionó a su hermana: “En las próximas fechas estará como invitada nuestra artista @mariapazcantante, con su grandiosa voz”.

Por si fuese poco, Pulzo pudo constatar que su hermano Juan Daniel ahora laborará como su mánager, por lo que también estará presente en los eventos y tomará otras responsabilidades acordes al cargo.

Leonardo Favio también ofreció un número de teléfono para todas las personas que desean contratar sus servicios de canto y entretenimiento.