Esto es todo lo que hace Andrea Serna para verse más joven que nunca a sus 45 años

Nadie pone en tela de jucio lo espectacular que luce Andrea Serna en las más recientes temporadas del Desafío. Además de su participación en el reality de Caracol TV, la presentadora es sumamente activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde constantemente comparte fotografías que demuestran lo bien que se ve a sus 45 años.

Además de tener más de dos décadas de una gran trayectoria pofesional en la televisión colombiana, la famosa también destaca por su apariencia física, que con el paso de los años permanece igual. En una reciente entrevista con la revista Vea, Serna reveló los secretos para verse espléndida.

Andrea Serna habla sobre su rutina para lucir estupenda

Andrea Serna partió contando que un reconocido entrenador llamado Francisco Saavedra es quien la ha ayudado a mantener su figura. También dijo que el profesional fue quien entrenó a Margarita Rosa, ‘la niña mecha’.

La famosa aseguró que este hombre la ha acompañado durante su paso por el Desafío, desde su primera temporada. “Me ha gustado mucho porque a diferencia del primero, en Cap Cana, en este tuve más tiempo para prepararme. Francisco me ha educado a no hacer las cosas por hacerlas y entender mis entrenamientos más y porqué o para qué se hacen las cosas”, aseguró Serna, según reseña Infobae.

Por otro lado, agregó que otro de sus secretos es que “la alimentación debe ser con un objetivo, esa ha sido la diferencia, he comprendido más el tema y por eso tengo una preparación física más estructurada que acompaño con constancia”.

Pero, según la también modelo, de nada le sirve tener a un entrenador a su lado, o comer sano sin un ingrediente principal en su día a día: la constancia.

“Para mí lo primero es la constancia, lo que uno decida hacer en pro de su bienestar, eso va más allá de las curvas, es cómo me siento. Si uno quiere sentirse revitalizado y encuentra en el ejercicio esa fuente de energía, que es lo que me pasa a mí, se siente bien y el secreto es: la constancia”.

Andrea Serna es el rostro oficial del 'Desafío'. Foto: Instagram @andreasernafotos

Además, añadió que “si te quieres sentir todas las mañanas con una piel que evoca tu descanso y no una piel cansada, eso se logra a través de la hidratación y es con constancia. He sido muy constante en el cuidado de la piel, en la forma en que me alimento, en el ejercicio, y hoy en día a mis 4­5 años veo el resultado de dos décadas de constancia”.

Para finalizar, Andrea Serna contó a la revista Vea: “Entreno una hora y cuarto todos los días buscando descansar uno, normalmente el domingo, aunque a veces lo cambio por el lunes, un día que a veces da pereza entrenar”.

“Hago entrenamientos variados, dirigidos por mi entrenador. A él le gusta variar y hacer programas para alcanzar ciertos objetivos y que el cuerpo reciba diferentes estímulos”, detalló la presentadora.

Continuó: “Una semana hago mucho peso, otra semana hago ejercicios para que las articulaciones descansen y se basan en estiramientos, otra semana hago cardio HIIT (High-Intensity Interval Training) en las mañanas, y así”.