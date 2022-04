“Me linchan”: Carolina Cruz aclaró por qué no volvió a hablar de sus “milagrosas” mascarillas para la piel

No porque seas famoso significa que tienes el aval para dar información delicada que involucra la salud y el bienestar colectivos. Esto lo pudo vislumbrar Carolina Cruz, quien a finales de febrero fue blanco de muchas críticas por una fórmula para la piel que no tiene aval de los profesionales de la salud.

Esta fórmula tenía como ingredientes limón y bicarbonato, que son dos abrasivos muy fuertes para la piel. Y por eso fue tendencia en redes, donde la criticaron a más no poder, a pesar de que ella misma se la aplicó. Y luego de esto, ella dejó de pronunciarse al respecto, a pesar de que dijo que estaba “avalada por dermatólogos”.

“Me tocó bajar la publicación de la receta que les había dejado para las manchitas porque salieron todos los dermatólogos profesionales, estudiados y especializados del mundo a decirme hasta de qué me iba a morir”, expresó.

Ahora bien, ella volvió a hablar del tema en preguntas y respuestas de Instagram. Todo, porque uno de sus seguidores quiso aprender de la fórmula.

“Me encantaría saber la mascarilla de manchas, por favor” le preguntó.

La respuesta, claro, fue con sentido común

“No, Dios mío, vuelvo a ser titular de todos los medios de este país, y me vuelven a acribillar todos los dermatólogos y todos los expertos profesionales”, le dijo a su seguidor, con un obvio gesto de negación.

Y si bien borró este video de sus InstaStories, este fue recuperado por cuentas de entretenimiento como “La Criolla Colombiana”.

Pero al fin y al cabo, estaba llena de buenas intenciones. Dijo que lo hacía para darles a sus seguidores una forma fácil de cuidarse. Que según ella, sí tenía aval profesional.

“(...) Es una receta recomendada por dermatólogos, no diré lo nombres, y yo la utilizo hace muchos años y me funciona, a mí me va bien. Seguramente me faltó decir que eso no es para todo mundo”, dijo en varias historias.

Pero ahora bien, se sabe que ambos son abrasivos y que pueden dañar la piel. Incluso generan manchas.