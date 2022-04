“Fui una de las primeras que no estuvo de acuerdo” La Jesuu sobre la nueva relación con Epa Colombia

Luego de varios años juntas, planes de boda e incluso de ser madres, Diana Celis y Epa Colombia le pusieron fin a su relación hace un par de meses atrás. Y como casi todo en la vida de la empresaria, el quiebre estuvo lleno de polémica, pues según la futbolista le habría sido infiel con una vieja amiga.

Hace unas semanas atrás, Epa Colombia confirmó que está en un nuevo romance: nada más y nada menos que con su amiga Karol Samantha. En medio de todo el caos mediático que provocaron las declaraciones de Yenny Saldarriaga, su ex contadora, en los que la involucró en problemas legales, la famosa se mostró en una cama con la que sería su nueva pareja.

Esto provocó una ola de reacciones en las redes sociales, decenas de usuarios aseguraron que Celis tuvo razón cuando habló de infidelidad, mientras que otros condenaron que entrara en la relación tan rápido.

Por otra parte, para nadie es un secreto la amistad que existe entre la empresaria y Valentina Ruíz, mejor conocida como La Jesuu, incluso ambas se han visto varias veces compartiendo junto a Andrea Valdiri. Por esta razón, a La Jesuu le consultaron su opinión sobre la nueva relación de Epa Colombia.

La Jesuu y Epa Colombian han demostrado ser buenas amigas. Foto: Instagram @lajesuu

Esto fue lo que dije La Jesuu sobre Epa Colombia y su nueva relación amorosa

“La verdad yo fui una de las primeras que no estuvo de acuerdo con que ella se metiera en otra relación tan rápido”, aclaró de inicio la creadora de contenido.

Y seguidamente dijo: “Pero a la hora 30 prima, la vida es una sola y ella no va a dejar de vivir su vida como la quiera vivir simplemente porque habemos personas que no estamos de acuerdo con eso”.

También enfatizó en que Epa Colombia “no es ninguna pelaíta”, sino uan mujer “hecha y derecha” que sabe tomar decisiones en su vida. “Ella sabe que le trae consecuencias positivas o negativas. Es muy amiga mía y todo, pero su vida personal es de ella y hasta ahí”, selló.

La Barbie colombiana también habló sobre Epa Colombia pero fue mucho más dura

La Barbie colombiana, amiga transgénero de Epa Colombia, no tuvo piedad para señalar que la empresaria no aprende a elegir en quién confiar.

“Ella no entiende y no entiende, entonces si quiere ir pa’ atrás yo misma la llevo pa’ atrás. Esa mujer que tiene, uishh, yo le dije: ‘se la acepto de moza’. Pero yo no soy su papá o la mamá para estarle aceptando. Yo le alcahueteo que sea su moza, ¿pero su novia? ¿qué es eso?”, partió expresando La Barbie colombiana.

También mencionó que en varias oportunidades le ha advertido a Epa Colombia que en esta vida no se puede confiar en nadie. “Le dije: ‘no confíe ni en mí misma, porque en cualquier momento la puedo traicionar’”.

Respecto a la relación que tiene con Karol Samantha, criticó: “Ahora y que le compró un lingote, unas cadenas, qué está manteniendo a la mamá y al hijo de esa otra. Se la mantienen paseando y paseando, la marica ya no quiere ir ni a trabajar”.

También señaló que a las peluquerías de Epa Colombia ya no hace falta apartar cita, sino que se entra directamente y que los champús no valen 30.000 pesos como antes, sino 3.000 pesos. Esto en referencia a que no está asumiendo su trabajo como antes.