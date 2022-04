Tommy Hilfiger invita a emprendedores sociales colombianos a participar en la cuarta edición del ‘Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge’

La reconocida marca Tommy Hilfiger ha desarrollado el ‘Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge’, un programa que invita a emprendedores sociales de comunidades históricamente marginadas a compartir sus proyectos para ser cobijados por la marca e impulsar dichos emprendimientos.

Desde Ámsterdam, Paises Bajos, Tommy Hilfiger ha anunciado que la convocatoria para la cuarta edición del ‘Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge’ está a pocos días de cerrarse. Este proyecto se encarga de visibilizar la necesidad de encontrar emprendimientos que sean sostenibles ambientalmente y se alineen con el modelo ambiental de la casa de moda, denominado ’Waste Nothing and Welcome All’ (nada de gastos y bienvenido a todo, en español), amplificando nuevas ideas que le den un giro a lo que se ve actualmente en la industria y a su vez que seas disruptivas, mostrando un futuro mas inclusivo e innovador en el sector.

En línea con la agenda de Tommy, donde la diversidad, el conocimiento, la igualdad de oportunidades, se recomienda encarecidamente a las personas de comunidades históricamente marginadas, como los negros, los indígenas, las personas de color (BIPOC), las personas con discapacidades y las mujeres, que presenten su solicitud este año. Las solicitudes se pueden enviar antes del 29 de abril de 2022 a través de este link

“El Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge tiene como objetivo reunir a empresarios de todos los ámbitos de la vida, invirtiendo conocimientos y recursos para desbloquear el poder único de sus innovaciones”, dijo Tommy Hilfiger. “Como emprendedor, siempre quise construir una marca de estilo de vida global que incluyera a todos, una filosofía que continúe viviendo este desafío. Realmente creo que al unirnos podemos impulsar un futuro de cambio significativo y duradero”. afirma CEO de Tommy Hilfiger Global y PVH Europe.

Además, tenga presente que como premio, se otorgarán las siguientes recompensas a los ganadores para apoyar su idea de negocio:

• Un total de 200.000 € repartidos entre dos ganadores

• Premio adicional de 15.000 € por haber sido elegido el “Voto favorito del público”

• Una tutoría de un año con los expertos globales internos de Tommy Hilfiger

• Un año de tutoría y curso de INSEAD

Tenga en cuenta que Tommy Hilfiger, a su vez, está invitando a los fans de la marca a participar en la primera fase del desafío como Jueces Digitales. Ayudarán a la marca a reducir todas las aplicaciones al Top 50. Los solicitantes interesados están invitados a postularse hasta el 20 de abril de 2022, haciendo click en este link.

Los 50 mejores solicitantes se reducirán a seis finalistas a través de un procedimiento interno. Cada finalista será invitado a desarrollar aún más su plan de negocios con el apoyo de Tommy Hilfiger y expertos externos antes del evento final. Con la capacitación de un entrenador de lanzamiento experimentado, cada finalista presentará su concepto a un panel de jurado y a una audiencia asociada interna de Tommy Hilfiger en el evento final global Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge a principios de 2023.

“En Tommy Hilfiger, queremos trabajar junto con las comunidades para incentivar la innovación, la inclusión y la diversidad para impulsar un cambio duradero”, dijo Martijn Hagman, .“Al iniciar el cuarto Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, realmente esperamos ver qué ideas salen a la luz que apoyarán a las comunidades y ayudarán a dar forma al futuro de la moda”, añadió.

Es importante saber que desde su creación en 2018, el ‘Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge’ ha otorgado más de 550.000 € para ayudar a emprendedores globales a dar vida a sus ideas innovadoras, para que puedan realizar cambios reales en sus comunidades. Los ganadores de la tercera edición incluyen Lalaland, una plataforma con sede en Países Bajos que utiliza inteligencia artificial para generar modelos sintéticos personalizados e inclusivos de diferentes etnias y UZURI K&Y, una marca de zapatos ecológicos con sede en Ruanda que utiliza neumáticos de automóviles reciclados del África subsahariana y emplea a jóvenes locales. Clothes to Good, una empresa social con sede en Sudáfrica que crea oportunidades de micronegocios y empleos para personas con discapacidades a través del reciclaje textil, recibió el voto favorito de la audiencia.

Si desea más información sobre el Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, incluyendo cómo aplicar, puede dirigirse a este enlace.

Los amigos y seguidores de la marca están invitados a unirse a la conversación en las redes sociales utilizando #TommyHilfiger y @TommyHilfiger.