“Eso me tiene quebradísima”: Aída Victoria Merlano sobre la aterradora situación de su mamá en Venezuela

Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales recientemente, para interactuar a traves de la herramienta predilecta por los famosos: la cajita de preguntas y respuestas. Dicha herramienta siempre despertará opiniones debido a las respuestas que las celebridades suelen dar.

Para esta vez, la barranquillera les pidió a sus seguidores que le preguntaran lo que quisieran, y ella estaría mas que dispuesta a responder. Fue en ese momento cuando los interrogantes sobre la situación de su mamá, la ex congresista Aida Merlano, empezaron a lloverle.

Dichos cuestionamientos se referían a su ultima visita a Venezuela, donde su madre se encuentra. Cabe recordar que la ex congresista fue quien destapó la compra de votos que Alex Char, estaba llevando a cabo en la Costa, que la llevó a ser perseguida políticamente. Su hija y su familia también han sido objetivos de secuestro para cobrar represalias.

Cabe resaltar que según palabras de la influencer, luego de dos años sin poder ver a su progenitora, pudieron reunirse durante la visita de Victoria al país fronterizo.

En este caso, un seguidor le preguntó a la empresaria sobre sus sentimientos respecto a las condiciones de su mamá en territorio extranjero, y esta respondió afirmando: “La verdad yo siento que esta vaina me revolcó de una manera que nunca me vi venir . A quien no lo sabe mi mamá está privada de la libertad en Venezuela desde hace más de dos años y yo pensé que sólo venía a visitarla y resulta que me encontré con una situación súper compleja”, señaló.

Así pasan sus días

Merlano continuó explicando: “Estoy sola en un país que no es el mío lidiando con una vaina que siento que me sobrepasa y que en verdad a veces digo no sé qué hacer”.

Es preciso señalar que la Instagrammer, con mas de 3,2 millones de seguidores aclaró que su madre no se encuentra en libertad ni tampoco se le ha otorgado el beneficio de casa por cárcel. Al parecer, la situación que está viviendo es bastante complicada, lo que ha afectado demasiado a la hija de la excongresista.

Aida afirma que “ha perdido los mejores años de su vida” junto a su madre, gracias a todo lo que este escandalo ha causado. “Mi mamá y yo siempre tuvimos una relación súper conflictiva y ahora que me encuentro con ella y tenemos muchas cosas en común, no la llevamos bien y no la puedo tener afuera, eso me tiene quebradísima”, finalizó.

A continuación, el video donde Aida Victoria Merlano comenta sobre la situación de su madre y también excongresista: