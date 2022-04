La excéntrica invitación de Andrea Valdiri para su boda: solo estarán 10 de sus fans

Las redes siguen encendidas con el matrimonio de Andrea Valdiri con Felipe Saruma. Y es que pese a que los creadores de contenido no han hablado abiertamente de su relación y de su compromiso, diariamente están dejando pistas sobre este importante evento en sus vidas.

Incluso, en las últimas horas trascendió que la especial fecha en la que caminarán al altar será este sábado 16 de abril. Por otra parte, la bailarina compartió a través de sus historias en Instagram, donde suma un total de 7,7 millones de seguidores, que invitará a 10 usuarios a que la acompañen en ese día tan especial.

Andrea Valdiri asegura que su boda no es ni “ilusión ni marketing” y se llevará a 10 fans

Andrea Valdiri partió enviando un contundente mensaje a todas aquellas personas que piensan que su compromiso con Felipe Saruma es falso, o que el tema de la boda es solo para ganar más seguidores.

“Machi... cuando yo le diga ‘jamás dejes de creer, de sentir con tu alma’, que el amor puede tocar tu puerta”, dijo al principio del texto.

En la misma línea, añadió: “a ti.. oye sí, tú, que crees que lo bueno que le pasa al otro es ilusión o marketing, o eres de los que no se cansan de alegrarse por los triunfos y alegrías del prójimo, únete al clan de locos, que te recuerda que tantas cosas buenas en tu vida están haciendo fila para entrar, quítale el seguro a la puerta y ábrela”.

Y para finalizar, dio la gran noticia: “Si tocas a mi puerta te recibiré con un abrazo, una gran sonrisa y tronco de parranda. Quiero invitar a 10 de mis seguidores a que sean parte este día tan especial para mí”.

Más adelante, en un post vestida de novia junto a sus dos “hadas madrinas” dio más detalles al respecto asegurando que el único requisito es seguirlas. La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió el mensaje de la influencer y los usuarios reaccionaron.

“Qué rico, lo más bonito, vamos con toda... qué viva el amor”, “así no me invite yo voy machi, allá tú si me dejas afuera”, “esperando mi invitación” y “¿y ahora qué me pongo?”, son algunos de los comentarios en el post.

Es de recordar que hace unos días atrás se conoció que la pareja envió unas lujosas invitaciones que incluyeron una costosa botella de Whisky. Algunas famosas como Epa Colombia y La Jesuu compartieron emocionadas su invitación.

Andrea Valdiri sorprende a todos sus fans con una invitación especial. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Tierno mensaje a Felipe Saruma

En el post donde Andrea Valdiri habló sobre la invitación a sus 10 seguidores, aprovechó para hablar de cómo nació el amor con Felipe Saruma.

“Ahora el libro no tiene una sola protagonista, se agregó amor a este capítulo, el amor de un joven que, a través de sus ojos me recordó que todos los días hay nuevas oportunidades, su prudencia me regaló calma y sus detalles invaluables me permitieron volver a creer que los compañeros de vida te “dan una mano” para luchar juntos”, aseguró la bailarina refiriendose a su futuro esposo quién además tiene una maravillosa relación con sus hijas.

Además, aseguró que “lo más hermoso y loco es que siempre será inspirado en ustedes, para que sigan creyendo que la esperanza siempre estará, que la alegría viene después del llanto y lo más importante que las diferentes formas de amor pueden tocar tu puerta”.