La sorprendente y educada respuesta de Hassam luego de ser avergonzado en redes por su ex esposa

Hassam no quiso armar polémica en Twitter y se limitó a una respuesta sutil, aunque curiosa. Instagram @oficialhassam

Hace unas semanas, Hassam compartió a través de sus redes sociales que se separó de Tatiana Orozco tras 18 años de relación y dos hijas en común. Mediante un video, el reconocido humorista reconoció que su ex, quien tiene un emprendimiento de productos capilares, fue víctima de infidelidades y maltratos.

Además, en la misma grabación aseguró que ambos decidieron poner fin al matrimonio para no “joderse más la vida”. También contó que Orozco se fue de la casa debido a los malos tratos que recibía de su parte.

En ese momento, Hassam aseguró que no hablaría más del tema. Sin embargo, la empresaria decidió exponerlo en redes sociales en las últimas horas y hacerlo quedar en vergüenza.

A través de su cuenta en Twitter, Tatiana Orozco partió diciendo: “tengo un video de no hace más de un mes llorando y rogando por perdón jaja y ya hoy tiene novia jajaja” junto a unos emojis de payaso.

Tengo un video de hace no más de una mes llorando y rogando por perdón jajaja y ya hoy tiene novia jajjajajajjajja 🤡🤡🤡🤡🤡 — @tata.oro (@goldcurlygirl) April 9, 2022

También escribió que “calmar el dolor de una pérdida, sea del hogar o económica, con otra persona es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así rehacer mi vida. En conclusión, no utilizaré a nadie para mitigar mi dolor”.

Hassam responde a los trinos de Tatiana Orozco

Ante los señalamientos de su ex pareja, Hassam se limitó a compartir a través de la misma red social un par de emojis: una mano levantada y uno haciendo silencio. Esto deja en claro que el famoso está cumpliendo su palabra de no hablar más de su pasada relación con la mamá de sus hijas.

“Querido Hassam el luto se le guarda a los muertos, de resto usted disfrute su vida como le plazca, ya somos grandecitos para saber qué hacer con nuestras vidas”, “eso suele pasar”, “todo se paga en la vida, ¿qué tal que la que tienes ahora te pongas los cachos también?”, son algunas de las respuestas de sus seguidores.

Por su parte, Orozco siguió con las indirectas bien directas y más tarde habló de cómo se sintió con las infidelidades de su ex.

“Enterarse de engaños duele un montón. De verdad duele algo como en el pecho, como que se te sale el corazón. Es como un vacío en el estómago y empiezas a temblar. Espero con toda mi alma jamás volver a pasar por algo así de horrible”, escribió.

Tatiana Orozco fue tildada de “mala madre”

Una de las cosas que mencionó Hassam cuando habló de su ruptura es que su ex se fue de la casa, y que por esa razón la estaban tildando de “mala madre”.

“Están escribiéndole a ella sin saber a fondo y si puedo arreglar lo que no pude arreglar viviendo con ella, les pido respeto... le dicen que por qué se fue y me dejó... es una decisión que tomamos y una mujer cuando se siente herida, reacciona y salió de acá. Uno comete errores por los que hoy no estamos juntos”, aseguró el artista.

Por su parte, ella a través de su cuenta en Instagram, reaccionó a las declaraciones de su ex pareja y compartió su video aprovechando la oportunidad para defenderse de todas las críticas que ha recibido.

“Es de valientes asumir errores. Ante todo gratitud y para los que me estaban insultando tildando de mala madre y mala mujer. Aquí quien fue mi compañero por 19 años aclarando lo que mal interpretaron”, escribio Orozco.

Es de recordar que, además, su ex dijo que pese a que ella se fue de la casa, él se quedó con las niñas, ella siempre ha estado pendiente de ellas. “No queremos y no podemos permitir que personas ajenas a esta situación quieran agrandar el chisme y hasta ofendan”, aseguró el artista.