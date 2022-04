Muestran si ahora sí se separaron de verdad Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

En pleno “boom” de divorcios y separaciones (la de Carolina Cruz y Alejandro Riaño), se rumorea si hay más separaciones.

Ahora, los próximos, según rumores serían Luisa W y Pipe Bueno. Así que ambos ya le salieron al paso a los rumores.

Ella decidió grabar en historias de Instagram toda su situación. También explicó el origen de aquellos rumores, donde dicen que supuestamente está soltera de nuevo.

“Gracias a Dios estamos muy bien, creciendo en familia”, dijo ella, en estos videos.

Esto, para luego decir que la gente cree que se separaron porque no siempre postean fotos juntos. Pero esto es normal para ellos como pareja.

“Yo me di cuenta que es bueno compartir momentos con la pareja de uno en redes sociales, pero no siempre. Yo, en mi caso, me dediqué a compartir contenido de entretenimiento. […] La invitación es que normalicen que uno no quiera todo el tiempo publicar cosas con su pareja”, expresó.

¿Embarazada?

Otro gran rumor es que estaría esperando a su segundo hijo. Pero ante esto, la influencer fue más bien mordaz al aclarar estos rumores.

La respuesta que dio la Youtuber al medio de chismes ‘Lo se todo’ dio espinitas para que más de uno empezara a creer que puede haber un nuevo bebé en camino para Luisa Fernanda W y su pareja, Pipe Bueno.

Desde hace varios días se ha rumorado que la creadora de contenido estaría nuevamente embarazada, y ella misma se ha encargado de echarle leña a dichas sospechas con las especulaciones que da. Esto, sin confirmar o desmentir nada, sino por el contrario, creando una expectativa sobre la situación.

Todos los comentarios surgieron a raíz de una publicación que hizo dicho magazine, en la que mostraron un video de una entrevista que le hicieron a Luisa Fernanda y su pareja.

En esta, enfocaron los gestos y las palabras que dio al medio. De acuerdo con la cuenta de entretenimiento, la empresaria trató de ocultar su barriga en repetidas ocasiones durante la conversación. En las tomas que hizo el camarógrafo de la entrevista, decidieron hacer acercamientos a su vientre conforme ella daba su entrevista, haciendo ademanes de intentar ocultarlo.

Dicho rumor tomó más fuerza con una nueva publicación que Luisa Fernanda subió a su cuenta de Instagram, abriendo la opción de la caja de preguntas, y les pidió a sus seguidores que hablaran o preguntaran cosas con respecto a la maternidad. Fue allí cuando uno de los usuarios de la red social aprovechó para preguntar lo que varios no se atrevían, expresando: “Lu, tienes cara de embarazada, ¿será?”.

La joven compartió este mensaje, respondiendo con una selfie y agregando otra cajita de preguntas en dicha fotografía, esta vez con las uncas respuestas a dicha pregunta :”sí o no”.

Falta confirmar con el paso de los meses si este rumor es cierto o si son solo ganas de crear polémica por parte de la pareja, que recientemente se vio envuelta en una controversia.

Todo, porque ya que se creía que el restaurante que ambos fundaron a las afueras de la capital colombiana sería usado cómo un lugar para corridas de toros aparte de funcionar como restaurante.