Esto es lo que dijo Carla Giraldo al decírsele que hacía mucha falta en el nuevo Masterchef

En su cajita de preguntas y respuestas en Instagram, Carla Giraldo, antigua ganadora de Masterchef, vio que siguieron hablando de Masterchef. Pero esto, reclamando su presencia, ya que ella, aparte de ganar el año pasado, era el centro de las polémicas, las peleas y el rating.

A ella le preguntaron sobre qué pensaba de esta temporada, para muchos, con mucha menos “candela” que la vez pasada, que estaba plagada de peleas entre Giraldo y otros compañeros.

Pero sorpresivamente, no entró en polémicas. Dijo que le gustaba que se llevaran bien.

“Me encantan. Hay gente muy ‘cool’. Si son tan amiguis, es porque nadie se lo toma personal. Entonces, eso es demasiado chevere. Me encanta”, dijo la actriz en la primera historia.

También dijo que no revelaría su favorito, o si no, volverían las polémicas. Pero que sí hubiera querido tener de rivales a Tatán Mejía y a Ramiro Meneses.

“Lo hubiera dado todo por sacarlos. Ellos lo saben”, dijo.

Así respondió a los que le dijeron que hace falta

Muchos piensan que sin Carla Giraldo el programa no es lo mismo. Pero ella no piensa igual :cree que el programa, tal y como está, es perfecto.

“Yo extraño ‘Masterchef’. No saben lo que yo extraño jugar y estar ahí. A mí me encantó. Pero siento que a este ‘Masterchef’ no le falta nada. Está perfecto. Los que están ahí tienen su chispa, su candela. Me encanta”, dijo.

Ahora bien, por la presión, sí dijo que veía muy opcionados de ganar a Ramiro Meneses, ‘Tatán’ Mejía, Aída Morales y Manuela González.

Carla, por mucho tiempo, tuvo el rótulo de “villana” en el programa. Sus actitudes y el grupo que conformaba (las 4 Babys, con Viña Machado, Catalina Maya y Marbelle) le granjearon el odio de muchos televidentes. Para su desconcierto, terminó ganando en la final.