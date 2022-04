Nada que ver con “Marcela Valencia”: Natalia Ramírez es un pan de Dios en ‘Masterchef’

Natalia Ramírez se ha robado el corazón de los televidentes de MasterChef Celebrity. A través de Twitter se lee una gran cantidad de comentarios positivos sobre la participación de la actriz en el reality de cocina.

Incluso, a algunos les parece increíble lo bien que interpretó a la antagonista de Yo soy Betty La Fea, Marcela Valencia, siendo en persona “un pan de Dios”. Es de recordar que esta exitosa producción que le dio la vuelta al mundo, los personajes de “Marcela Valencia” y “Patricia Fernández” (interpretada por Lorna Cepeda), fueron quienes en reiteradas oportunidades intentaron hacerle la vida imposible a “Betty”.

Sin embargo, lejos de la ficción, Ramírez ha demostrado que es una persona que le huye al conflicto y que siempre actúa de manera calmada y razonable. Así lo demostró recientemente en un reto en el que su compañera Aída Morales se comportó de la peor forma.

Usuarios tildan a Natalia Ramírez como “un pan de Dios” en Masterchef

En un reto de salvación, Natalia Ramírez y Aída Morales se unieron para preparar un delicioso postre: una torta de tres pisos hecha a base de café. Lo lamentable fue que en medio de la preparación, Morales se quejó de su compañera, pues la consideraba “muy lenta”. Sin embargo, ella mantuvo la calma y no cayó en discusiones con su colega.

“Natalia trabaja de manera muy minuciosa y en este reto no me sirve. A mí me gusta trabajar en equipo, pero en un reto de salvación necesito que mi compañera sea rápida. Hoy Natalia está muy insegura”, fue parte de lo que dijo la actriz, ademas de su irritabilidad y poca paciencia con su compañera.

Mientras que Natalia respondió: “Ya no había comunicación y para discutir se necesitan dos, y yo no tengo tiempo para eso”. Esto hizo que los usuarios desde las redes sociales catalogaran a Aida como la nueva villana del programa, mientras que otros llenaron de elogios a Ramírez por la excelente actitud que tomó.

Además, muchos celebraron que la famosa regresara al programa, recordemos que ella fue una de las primeras eliminadas, sin embargo, tras la renuncia de otra participante la trajeron de vuelta.

Estos son algunas de las reacciones de los televidentes en Twitter con la participación de Natalia Ramírez en MasterChef.

No puedo creer que Natalia Ramírez haya hecho de Marcela Valencia en Betty la fea. Siendo ella tan 🤩🥰🌈✨🌸 #MasterChefCelebritycolombia — EMS ✿ (@emilianasalgar1) April 8, 2022

RCN definitivamente tuvo un acierto brutal al reincorporar a Natalia Ramirez, que mujer tan bella. ❤❤ #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/qjkz2VtB5o — Jorge Jimenez (@itsjorgej) April 7, 2022

Cadena de oracion para que le vaya bien a Natalia Ramirez hoy #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/0SlLU8ihtT — Jorge Jimenez (@itsjorgej) April 8, 2022

Que linda clase de persona es Natalia Ramírez. #MasterChefCelebrityColombia — ✈ Luis Miguel ☮ (@L_smiguel) April 7, 2022

Yo cada que veo a Natalia Ramírez en #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/6nen4l4o4B — Yukio ❄️ (@illuyukio) April 4, 2022

Natalia Ramírez fue víctima de bullying por ser Marcela en Betty, la fea

En un live con el periodista Carlos Ochoa, Marcela Valencia se abrió sobre su participación en Betty, la fea y recordó los malos tratos que llegó a recibir fuera de los foros por dar vida a la arrogante prometida del mujeriego presidente de Ecomoda, Armando Mendoza.

“La gente le cogió tanta fobia a Marcela que a mí hasta me pegaban carterazos en los barcos y todo”, aseguró durante la transmisión en vivo el año pasado.

Tras la revelación a más de dos décadas del final del teledrama, el conductor colombiano le preguntó a la actriz si le hacían mucho bullying en aquella época por encarnar esta antagonista.

Asimismo, durante la conversación, la artista aprovechó el espacio para narrar una de las veces en las que fue víctima de discriminación por ser el rostro de esta accionista de Ecomoda.

La intérprete contó que en una ocasión fue a comer en un restaurante y fue atendida por una mesera que la trató de una manera muy agradable hasta que reconoció su cara. Entonces, comenzó a hablarle en un tono bastante duro. “Apenas vio que era yo (cambió el tono)”, aseguró. “Yo decía: ‘¿y esta mujer por qué me atiende así?”, relató entre risas.

Sin embargo, a pesar de ser la antagonista principal de la trama escrita por Fernando Gaitán, Marcela es ahora uno de los personajes favoritos de los espectadores y así lo está demostrando en la actualidad en Masterchef.