“Deje de acosarlo, fastidiosa”: critican a vegana argentina por “montársela” a famoso niño Youtuber colombiano

Carlos Alberto Díaz es el creador de “La Granja del Borrego”. Tiene 14 años y se ha hecho famoso, con millones de seguidores, por mostrar en Colombia la vida del campo y acercarla a la ciudad. Tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok y más de 2,5 millones de likes. Pero una vegana argentina comenzó a ponerle problema por los huevos que ponen sus gallinas.

Todo comenzó cuando él dio la solución al las gallinas comerse sus huevos. Él explica que podría ser una mala alimentación y que hay que fijarse en el concentrado, que sea de buena calidad. También legumbres, semillas y calcio.

Esto molestó a la vegana argentina “Soy Velen”, popular por sus recetas veganas, que dijo : “Las gallinas se comen sus huevos porque son de ellas y no tuyas”.

Esto generó críticas, sobre todo porque ella comenzó a pelear con un niño. Pero Carlos le contestó con conocimiento:

“Vamos a responder a este video, porque no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja. Primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas. Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero como ellas ponen huevos todos los días, yo no voy a desperdiciar la comida y ellas no se los comen, por eso los vendo. Tercero mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas y soy vegetariano, yo no me las comería”, dijo “El Borrego”. También afirmó que no las soltará porque pueden ser atacadas por depredadores.

Pero seguía y seguía...

Pero la mujer no se quedó ahí. Hasta Dalas Review, el controvertido Youtuber, se burló de ella en un video reciente. Dijo que ella no suponía nada feo de su granja ni nada y que rescata gallinas. “Pero a diferencia tuya, los santuarios no viven de las gallinas. Y te refieres a los huevos como comida, porque no son indispensables para una dieta.” añadió, además, que las gallinas eran modificadas genéticamente.

Ya revise el instagram y sigue con la huevada, la Argentina vegana menos insoportable 💀💀💀 https://t.co/wDLp03YDAk — Bizcochito (@muymuydeHCO) April 3, 2022

“En su origen, las gallinas ponían 20 huevos por año. Mágicamente no empezaron a poner huevos porque sí. No eran más grandes que una paloma”.

No le bastó que le cerraran la boca siguió con la intensidad pic.twitter.com/sp5U2w3dEu — Arnaldo  (@Arnaldo) April 2, 2022

La gente no se la aguantó más. La han criticado por acosar a Carlos, que es un niño (ya borró su respuesta). Y por su espantosa superioridad moral pretenciosa, porque su privilegio le impide ver cómo viven los campesinos colombianos y mucha gente sin seguridad alimentaria.

Desde los orígenes del cosmos siempre ha habido un niño granjero cuidador de gallinas rescatadas y una argentina intensa woke que intenta demostrarle que ella sí es vegana y sabe más de gallinas, dos fuerzas en lucha eterna que equilibran el frágil balance del universo. — Sir Cry of the Burguer (@llantodeburgues) April 4, 2022

Una jipi vegana argentina mayor de edad salió a bardear DOS VECES en RRSS a un chamito colombiano q no tendrá más de 14 años q ya a esa edad es avicultor y tiene una granja sustentable de gallinas “free range” y vende los huevos. Qué asco de intento de gente 🤮 pic.twitter.com/uYFBxZxv9E — gerar 🌘🌊 (@grrdCC) April 3, 2022

El 90% de la gente en Twitter viendo a la argentina intensa y al niño granjero que salvó a las gallinas en su batalla vegana sobre quién es superior moralmente y quién sabe más sobre huevos y quién ama más a los animales, sin tomar en cuenta que vivimos en un sistema capitalista. pic.twitter.com/ycN9cEMt92 — Sir Cry of the Burguer (@llantodeburgues) April 3, 2022

Estoy impaktada con la pelea vegana argentina vs niño granjero colombiano al menos alguien conoce la pala -> el niño — flori (@florapondia) April 5, 2022

Y los comentarios y las burlas no cesan, sobre todo al ver cómo no deja en paz al “Borrego”, que no se ha pronunciado más al respecto. O más bien, así: