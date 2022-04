Carolina Cruz asegura que pidió un “buen hombre” y fue premiada con dos: “Gracias por elegirme”

En reiteradas oportunidades, Carolina Cruz ha dicho que sus hijos son su mayor regalo y que Matías ha sido un pilar fundamental en el crecimiento de Salvador, pues es un excelente hermano mayor. Asimismo, el primogénito arribó a sus 5 añitos y en la especial fecha sus padres fueron vistos juntos por primera vez, tras confirmar su separación.

Además de una gran celebración con una simpática decoración infantil, en la que Lincoln Palomeque y Carolina Cruz fueron fotografiados sosteniendo a sus hijos en brazos, la presentadora también conmemoró el cumpleaños de Matías con una especial dedicatoria en redes sociales.

Carolina Cruz dedica mensaje a su hijo mayor por cumpleaños

Mediante su cuenta en Instagram, donde suma 7 millones de seguidores, Carolina Cruz compartió una dedicatoria a su hijo Matías por su cumpleaños número 5 junto a unas tiernas postales de cuando era recién nacido. La famosa partió recordando cómo fue su primer encuentro con él y también que por haber nacido prematuro, debió permanecer en cuidados intensivos un tiempo.

“Hace exactamente 5 años, el 6 de abril de 2017 llegaste a este mundo, nuestro regalo de DIOS. Amo esta foto porque fue la primera vez que te vi, naciste de 36 semanas, rompí fuente a las 3:30 am y como tus pulmones no estaban fuertes te sacaron corriendo a UCI, no pude verte, ni abrazarte, tampoco besarte”, dijo al inicio del texto.

Del mismo modo, añadió que “unas horas después llegué a la UCI a verte y así me recibiste, como en una cámara de bronceo, con una actitud única, en ese momento entendí lo que serías y en lo que te convertirías”.

Sobre las características de Matías, Carolina Cruz aseguró que es “el niño más amoroso, especial, empático, inteligente, eres de otro mundo”. También confesó que “cuando le pedí a DIOS un hombre, un buen hombre en mi vida me premió con dos, tú y tu hermano”.

“Gracias por enseñarme a ser mejor cada día, Gracias por mostrarme la gratitud infinita, Gracias por ser mi mejor maestro, Gracias por elegirme. TE AMO VIDA DE MI VIDA. Que DIOS te siga llenando de vida y salud amor mío, este día será siempre el más especial”, dijo para sellar sus palabras.

De inmediato la publicación se llenó de mensajes positivos y felicitaciones para el homenajeado. Por ejemplo, la actriz María Helena Doering escribió: “Qué hermosas palabras Caro, así es son los mejores regalos de Dios… el amor de nuestras vidas.. los hombres con los que soñamos”. Mientras que Natalia Valenzuela comentó: “Larga vida para ti, precioso, que la luz siempre ilumine tu andar”.

Es de recordar que a pesar de que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque decidieron poner punto final a su matrimonio, ambos coinciden en que sus hijos los van a unir de por vida y que por ellos están haciendo todo de la manera más sana y madura posible.

“Aquí no hay malos, solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y tranquilidad. Salvador y Matías son nuestro más grande tesoro y por ellos estamos manejando las cosas con todo el amor y respeto posible”, indicó la famosa en el mensaje donde confirmó la sepración.