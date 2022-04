“Mucho gamín”: critican a Maluma por supuestamente agredir a fan en plena calle

Los gestos, así sea en video, tienen múltiples interpretaciones. Hay que ver por ejemplo la cachetada que le propinó Will Smith a Chris Rock: hasta se dijo que era actuada y parte del show, cuando fue una visceral reacción del actor hacia el comediante. Y lo mismo puede pasar con cualquier gesto de violencia, para bien o para mal.

En esta ocasión, quien protagoniza un video viral por el estilo es Maluma. Ahora al cantante lo acusan de antipático y violento por supuestamente agredir a un fan en la calle. En el video se ve cómo este empuja al hombre, que le está grabando y todo para en teoría tomarle una foto a su novia.

Por supuesto, esto ha indignado a algunos internautas:

“Siempre es lo mismo se les olvida que gracias a sus fans tienen para comer”, “Ese es el gamin le toca llamar la atención de otra forma por qué cantando no es”, “Sigan idolatrando a todo esos famosos , van al baño a lo mismo que el resto del mundo y para un cofre vamos todos”, son algunos de los comentarios en contra del cantante.

Un gesto malinterpretado

Pero otros fans le defienden, claro está. Afirman que solo aparta al hombre y que claramente, este no tiene por qué vulnerar el espacio personal del artista.

“Por qué son tan metidos y además antes de ser artista es una persona común y corriente y la gente ni vive ni deja vivir no tranquilo su vida privada respeten”, “También existe el respeto a la privacidad! Además por que son " fans” se deben dejar hacer lo que quieran?” “Miren bien el video, primero no es el, el que lo APARTA no AGREDE, es el guardaespaldas y segundo, a quien le gusta que le tomen fotos a la pareja? No es por ser famoso o 🤡, es por ser humano! 🤷🏻‍♀️”

Quizás en el calor del momento el artista no se fijó en quién tenía en frente. Pero si se habla de “odiosas comparaciones”, quizás hasta Miley Cyrus le pueda dar lecciones de cómo tratar a sus fans, ya que en Colombia se portó como una reina con ellos.