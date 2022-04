‘Don Jediondo’, amenazado y chantajeado por falta de pago a proveedores

Tras el reciente escándalo que se provocó el fin de semana pasado en el centro comercial Parque La Colina, donde un grupo de proveedores y trabajadores decidieron realizar un plantón al frente del restaurante ‘Don Jediondo Sopitas y Parrillas’, debido a la falta de pago que el empresario ha tenido con dichos empleados.

Ahora, el comediante sale a exponer una serie de sobornos y amenazas que le han llovido gracias a que contó su version de la historia en una reciente entrevista con Caracol Radio.

Este penoso incidente no solo ha perjudicado la imagen del comediante sino que su familia también en ha sido blanco de dichos ataques.

“El hombre que fue al centro comercial La Colina no fue un comerciante de Corabastos, sino son unas personas enviadas por uno de los proveedores a los que les tenemos una deuda que no la podemos pagar todavía hasta que tengamos la autorización de la Superintendencia de Sociedades”, dijo el propietario del restaurante para Caracol Radio.

A su vez, continuó expresando su preocupación frente a esta situación ya que presuntamente ese proveedor, desde hace más o menos dos años, lo está “intimidando”, “amenazando”, y durante el mes de agosto del 2020 le recibió una llamada donde fue advertido de que si “si no le daba 300 millones de pesos” haría un escándalo. “Y esto yo no me lo puedo guardar y la opinión pública debe saberlo”.

Más detalles sobre su situación

Continuó relatando en su entrevista que después de esto “empezaron otras llamadas y otras amenazas”. En palabras de González, le contó al medio que, “que él había tenido que vender unas facturas, de las que nosotros le debemos, a gente mala, que va a cobrar a las buenas o a las malas”.

Ahora, lo que mas tiene consternado al humorista es la seguridad de su familia y los suyos. ‘Don Jediondo’ aprovechó la oportunidad para exponer el acoso al que ha sido sometido, ya que la semana pasada, según relata este, durante un viaje de trabajo a Australia, un señor desconocido, (no se quiso identificar), se metió tres veces a las oficinas de la compañía en el barrio Gaitán, ubicado en el sur de la capital colombiana “buscando a mi esposa”, agregó el humorista en el programa de radio.

La persona que atendió al sujeto fue el contador, pero insistía en hablar con la esposa de Pedro, “de parte del proveedor al que ustedes le deben plata” era la identificación que usaba para poder conversar con la mujer. ‘Don Jediondo’ señaló que su esposa no se encontraba en ninguna de las tres ocasiones. “Asustada, compró un tiquete y de inmediato se fue para Miami, porque obviamente temió por su vida”.

“A raíz de eso, nosotros, el 25 de marzo, instauramos una denuncia a través de la Sijín y en la Fiscalía para que se aclare cuál es la situación con este señor que es el mismo que mandó las personas al centro comercial La Colina”, agregando que el desconocido continuó con amenazas: “Si quieren, ambos váyanse del país. Ya sabemos que aquí queda su hijo”.

Reiteró que él no puede llegar a un acuerdo con el acreedor debido a la ley que acobija a la empresa actualmente: “de por medio está un compromiso que tenemos con la Superintendencia. Así quisiéramos pagar, no podemos”.

“Entonces, claro, la gente se viene contra Don Jediondo, Pedro González queda como el ladrón del pueblo, el ladrón de Colombia, cuando en mis 57 años de vida jamás le he robado un peso a nadie, ni se lo robaría y menos ahora”, explicó el humorista boyacense. “En este país, infortunadamente, todos los días nos lamentamos por qué mataron a Jaime Garzón, pero están amenazando a ‘Juanpis’, están amenazando a Don Jediondo o al que se les atraviese”.

Al terminar todo el relato de lo sucedido, le dejó saber a los oyentes de la entrevista que el día sábado durante la noche, después de la protesta que se llevó a cabo en el centro comercial Parque La Colina, su esposa les dijo a dichos acreedores que él daría sus declaraciones para Caracol Radio, a lo que les respondieron: “Lo de Caracol también se lo vamos a cobrar”.