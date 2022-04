“Nos querían matar”: El susto que pasaron Yeferson Cossio y su hermana en una fiesta en Tulum

A traves de sus redes sociales, el creador de contenido digital dio a conocer a sus seguidores una mala experiencia que tuvo que vivir junto a su hermana, Cintia Cossio. Esto, mientras se encontraban en una fiesta en Tulum, Mexico.

De acuerdo con el relato que contó en una publicación de Instagram, Yeferson expuso que su hermana terminó en el hospital gracias a una presunta intoxicación con drogas.

Esto, luego de que unas personas se acercaran a pedirle fotos a el y al grupo de amigos con el que había llegado a un festival en la ciudad ubicada en la Riviera Maya. Presuntamente, fue en ese instante de descuido mientras tomaban las fotos, cuando alguien echó sustancias psicoactivas en la bebida de la hermana del influencer.

Esta situación despertó la ira de Cossio, quien afirmó que no volverá a tomarse fotos con seguidores por su bienestar y el de sus acompañantes. Cossio relató parte de lo sucedido contando: “Fuimos a un festival a Tulum. Apenas llegamos nos hicieron en una mesa y de inmediato llegaron entre 6 o 7 mujeres muy eufóricas a pedir fotos. Eran de Pereira y, como nosotros somos muy amigables con la gente no pusimos problema”, dijo desde el inicio de su historia.

De acuerdo con Cossio, los problemas tocaron la puerta rápidamente, ya que el joven afirma que uno de los asistentes a la fiesta, lo empezó a mirar mal porque ‘se le estaba llevando el ganado’.

“Yo volteo a ver y Zion (uno de sus amigos) estaba furioso, pero nadie me quería decir nada. Inicialmente pensé que nos estaban coqueteando y que iba a haber problemas. Volteo a mirar y estaban 7 hombres rodeándonos, que eran los escoltas de alguien que se enojó porque su ‘ganado’ se había venido donde nosotros”, afirmó.

Pero eso no fue lo peor...

Sin embargo, lo mas grave llegó cuando se dio cuenta que dichas personas en serio tenían intención de hacerle daño tanto a él como a su grupo de amigos. Cossio continuó su relato agregando: “Me salí por un lado y busqué a un mesero para que nos diera otra ubicación. Cintia empezó a hacer como que se iba a desmayar y pensé que estaba haciendo ‘show’. Les dije que fueran a urgencias, pero pensé que se iban era a dormir. Pasó la noche en el hospital y en la prueba de toxicología le salió que le habían echado éxtasis o cocaína, algo así, y Cintia nunca había probado drogas”.

Por último, el instagrammer aseguró que esto lo mantuvo alerta, ya que después de lo sucedido con su hermana, empezó a recibir amenazas y fue allí cuando le comunicó a sus seguidores que no volverá a tomarse fotos con ninguno de ellos, ni prestarle atención a nadie mientras se encuentre de fiesta:

“Uno va a quedar como un creído, pero no me importa. Si usted es una mujer o un hombre gay y están en una fiesta acompañados, ni me saluden porque los voy a ignorar. Eso del más buena gente del mundo se acabó. Prefiero quedar como el malo”, concluyó.

¿Qué sucedió con Cintia?

Por otro lado, en la cuenta oficial del esposo de Cinthia Cossio, Jhoan Lopez, este se encargó de dar mas detalles sobre la evolución de su estado de salud.

Este expresó su punto de vista de cómo se desarrollaron los hechos, afirmando: ‘‘Resulta que Cintia se estaba tomando un Redbull con hielo en un vaso, algunas personas se acercaron a tomarse fotos con nosotros y nuestra hipótesis es que alguien le metió algo en la bebida, porque se puso muy mal a los 10 minutos, ya que ella no estaba tomando alcohol y mucho menos consume ninguna droga esto sucedió a las 2AM así que de una me vine con ella para el hospital”.

En la misma publicación, acompañada de fotos, mostró los procedimientos médicos que debieron ser realizados para mantener a su esposa bajo control, ya que al parecer el desbalance que sufrió fue bastante descompensatorio. A continuación, la publicación contando lo sucedido:

En este momento, Cintia Cossio se encuentra recuperándose y afortunadamente para todos, el susto no pasó a mayores.