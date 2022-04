Carolina Cruz pasa su divorcio entre reflexiones: “Sin darnos cuenta, el amor se acaba”

Carolina Cruz no cesa de compartir reflexiones sobre el amor y las parejas desde que se separó de Palomeque. Instagram @carolinacruzosorio

Hace pocos días, Carolina Cruz confirmó a través de sus redes sociales el quiebre de su relación sentimental con el actor Lincoln Palomeque tras 14 años juntos y dos hijos en común. ‘’Hemos tomado la poderosa y sana decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino de vida’', aseguró la presentadora de televisión en un extenso mensaje publicado en sus historias en Instgram.

En esa oportunidad, aseguró que “Salvador y Matías son nuestro más grande tesoro y por ellos estamos manejando las cosas con todo el amor y respeto posible”. Por su parte, su ex pareja también compartió las mismas palabras en sus redes sociales.

Asimismo, en las últimas horas, en medio de las imágenes de la celebración del cumpleaños de Matías, la famosa compartió a través de sus historias de Instagram un posteo de una cuenta de Instagram de maternidad llamada @unmodelodemama. Dicha publicación habla sobre las separaciones y todo lo que estas implican, por lo que la profesional se sintió muy identificada.

Carolina Cruz comparte reflexión sobre el divorcio

Con una imagen de una pareja de espaldas en una cama, la publicación que compartió Carolina Cruz parte diciendo: “Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices unos años... y de repente todo cambia, sin darnos cuenta, el amor se acaba”.

Además, la reflexión también habla sobre las voces alrededor que no paran de opinar sobre aquella pareja que se está separando. “Y entonces la gente murmura, te juzga y al final sentencian: ‘fracasaron en su matrimonio’ y no es cierto”, se lee en el texto.

“Fracasar es jugar a ser ‘la familia feliz’, fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo, fracasar es quedarse por conveniencia, fracasar es manipular a tu pareja con los hijos, fracasar es vivir una vida gris, fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche”, añade.

“Mi respeto para todos los que han tenido el valor de no vivir en el fracaso. Y el mayor de los aplausos para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años. Lucha por tu matrimonio, pero cuando ya no haya por qué luchar... lucha por tu felicidad”, dice al final de la reflexión.

Por su parte, Carolina Cruz escribió “ufffffff”, dejando en claro que está en total acuerdo con lo que dice la publicación. Es de recordar, que desde que anunció su separación, la famosa ha estado compartiendo con frecuencia frases motivacionales e inspiradoras en sus redes.

Por ejemplo, el mismo día que confirmó su divorcio compartió una serie de imágenes con mensajes con los que transmite la paz que siente en medio de su separación con el papá de sus hijos.

“Aprendí que está bien que no todo el mundo apruebe mis decisiones. Estoy aquí para vivir mi vida, no para que otros la entiendan. Si yo me siento en paz, es más que suficiente”, se lee en una de las imágenes que compartió la famosa en sus historias.

Mientras que en otra asegura que “nunca dudes de tu habilidad para transformar la energía de dolor en crecimiento, en fuerza, en poder, en sabiduría, en propósito, en creación, en reinvención, en amor”.

Además, se refirió a la importancia de saber empezar desde cero después de grandes cambios. “Claro que se necesita valentía para hacer cambios en tu vida, para sanar, renovarte y acomodar lo que está fuera de lugar. No es sencillo comenzar, pero una vez que lo haces te aseguro que nada vuelve a ser como antes”.