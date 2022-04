Andrea Valdiri y Felipe Saruma estarían entregando las invitaciones de su boda: “Se viene abril con toda”

¿Hay boda a la vista? Pues no solo a la vista, sino que ya todo parece más que preparado. Desde las redes sociales se conoció que Andrea Valdiri y Felipe Saruma van a casarse y que incluso ya estarían entregando las invitaciones para una de las bodas más esperadas en Colombia.

Para nadie es un secreto, aunque ni ellos mismos lo confirmen, que ‘La Valdiri’ y el creador de contenidos comparten un romance. Esto no solo evidencia en la confianza y unión que sostienen a diario, sino la forma en que el famoso se ha involucrado con Isabella y Adhara, las dos hijas de la barranquillera.

Las imágenes que evidencian que habrá boda de Andrea Valdiri y Saruma

Desde sus historias de Instagram, la propia empresaria ha estado compartiendo fotos alusivas a un evento que no es otro que una boda. Invitaciones, posible fecha e incluso unos muñecos de torta armados con LEGO. Por si fuese poco, la famosa afirmó que “abril se viene con toda”.

Felipe Saruma también ha estado publicado fotos, aunque más discretas con un curioso número: “377″, pero no aún no especifican en qué consiste.

Recordemos también que anteriormente, cuando estaba mencionando todos los proyectos en los que está trabajando, razón por la que ha estado algo alejada de las redes, Andrea Valdiri dijo que se vendría “un evento superlindo con Saru”, mirándolo además con picardía.

Pero esto no es todo, porque algunos de los invitados a la ceremonia ya comenzaron a compartir detalles en sus cuentas de Instagram. Fayo Valdiri, hermana de la influencer, Ely Morales y la Jesuu mostraron el contenido de la invitación, que viene acompañada de una botella de whisky Johnnie Walker Blue Label.

Sin embargo, uno de las cosas más curiosas es que en la invitación aparece dos “A”. Evidentemente una pertenece a “Andrea”, pero la otra ha causado confusión e incluso han pensado que significa “Adhara”.

Pero no... porque aunque todos le conocemos como Felipe Saruma, su nombre real es “Andrés Felipe Camargo González”. Y no olvidemos que La Valdiri no le llama Felipe, sino “Saru”.

¿También se viene una despedida de soltera?

Al menos así lo asomó su amiga La Jesuu, quien fue mucho más expresiva en sus palabras cuando recibió su invitación a la boda. Incluso escribió “La perdí” en una de las historias que subió a Instagram.

“Mami, muy chusco y todo pero yo necesito tomarme esta en la despedida de soltera”, dijo la famosa tocando la botella de whisky.

“Me da pena con el novio, con el que sea, pero necesito mi despedida de soltera. Mana, cómo así, nosotros ya somos parte de la familia”, agregó La Jesuu.

Y otra evidencia que soltó esta creadora de contenido es que mencionó a Andrea Valdiri en un escrito donde expresa: “Mi primer matrimonio. Te lo juro que nadie te lo interrumpirá, me paro refuerte y donde pase algo les pego, mi papá al loro cucho”.

Después de toda la polémica con el cantante Lowe León, ex pareja de La Valdiri, por el abandono cuando ella daba a luz, los usuarios han notado el gran acercamiento entre ella y Felipe Saruma.

Con el paso del tiempo, y Adharita creciendo, a estos amigos se les vio cada vez más unidos y el famoso siempre le ha brindado un amor incondicional que incluye el cuidado y atención para con las niñas.

Aunque las evidencias son obvias, se espera que pronto ambos confirmen que efectivamente van a casarse. Y de ser así, se trata de una de las uniones más lindas, esperadas y aplaudidas del espectáculo colombiano.