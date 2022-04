La canción ‘Tarde lo conocí’ de Patricia Teherán era en realidad para una mujer

Patricia Teherán murió solo con 25 años. Estaba en el pico más alto de su carrera. Pero un accidente automovilístico acabó con todo.

Ella inició su carrera en 1988 cuando hizo parte del grupo femenino “Las musas del vallenato”. Ahí grabó tres discos: “Con alma de mujer”, “Guerreras del amor”, así como “Explosivas y sexys”.

Pero no fue sino hasta que ingresó a “Las diosas del vallenato” donde fue reconocida. Ahí compuso “Dueño de mi pasión”. En este álbum también está la famosa canción “Tarde lo conocí”.

Esto la llevó a tener fama internacional y a ser la número uno en el país. Y como en el video se narra la historia de un hombre al que ella no puede acceder al este ya estar comprometido.

Ahora bien, ¿cuál es la verdad sobre este clásico del vallenato?

Así surgió “Tarde lo conocí”

Ella no escribió la canción. Ni siquiera para un hombre. Fue el artista Omar Geles, inspirado en una mujer, pero no la interpretó él. Quería que la cantara otro.

Y esta canción llegó porque la cartagenera quería, durante mucho tiempo, que le escribiera una. Y al ser la canción rechazada por “Beto” Zabaleta, todo se dio. Así lo explicó en Youtube:

“Nos demoramos dos meses grabando en Medellín y todos los días que llegaba al estudio estaba esa muchacha ahí en la puerta y me decía: “Omar si tu no me das una canción yo no saco mi disco”, “Yo no grabo”. “Y yo le decía: ¡Ay tan linda! pero es que yo no tengo una canción de mujer para hombre, yo tengo canciones de hombre para mujer”.

Geles pidió tiempo para que ella pudiera cantar algo. Así fue como sucedió:

“Le dije dame unos días y me dijo: listo mañana ya me la tienes, y le dije ¡nooo!. Y al día siguiente, me decía : ‘Omar la canción’ ‘¿ya la hiciste?’, y le dije ‘espérate que necesito varios días’ y ella otra vez, ‘Omar no seas así, estoy grabando mi disco’”.

Así, Omar Geles la modificó para “quitársela de encima”, pero en realidad produjo la canción y tocó el acordeón, como muestra este video.