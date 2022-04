Este es el novio de Aída Morales de “MasterChef”, 11 años menor que ella

Aída Morales es una de las mejores actrices de Colombia. Verla actuar en cada papel es un deleite, debido a su personalidad y carisma. También por su calidez y sencillez.

Morales ha actuado en más de 20 telenovelas y 25 películas, entre ellas la panameña “Chance”, donde hace de una muy audaz empleada del aseo colombiana en Panamá. Y actualmente está en “MasterChef”, donde ya comienza a despuntar como una de las favoritas por su recursividad.

Aída tuvo cáncer de cuello uterino. Logró salir adelante, se divorció en 2014, también. Esto, luego de un larguísimo matrimonio (23 años). Para ese entonces, afirmó que conoció a alguien más y que sencillamente, el amor había muerto.

Esto causó sufrimiento a muchas personas, en su momento. Luego no quiso revelar más, pero se enamoró de alguien más joven que ella. Ahora, ya que el tiempo ha pasado, reveló sin miedo que anda en pareja de nuevo. De hecho empezó con él en 2020, pero fue hasta 2021 que lo mostró públicamente.

¿Quién es el afortunado?

Se llama Fabián Copete, tiene 42 años (11 menos que Aída) y ama las motos y los animales.

Se trata de Fabián Copete, un actor colombiano, amante de las motos y los animales. Y al presentarle, Aída fue clara y empoderada:

“Puedo arrepentirme de muchas cosas. Por ejemplo hablar a los medios de mi vida privada, porque con ello le doy posibilidades a ajenos para que opinen estupideces sobre lo que no conocen.Pero de lo que no me arrepentiré nunca es de darle al amor las mil oportunidades que le he dado, de amar al hombre que amo. Que es mas joven si, y que?Desde cuando le pusimos edad al amor y sobre todo desde cuando solo los hombres pueden enamorarse de mujeres menores, desde cuando nosotras las mujeres no podemos llenarnos de la vitalidad, la alegria, la energia de un hombre mas joven.No busco aprobación y sin ella soy feliz porque soy feliz en su abrazo, su mirada amorosa y diaria, su beso fiel y libre y sus 42 años. Soy feliz en mis 53 y también doy vitalidad, alegria y energia porque quienes me conocen saben de mi espíritu invencible.Te amo, Fabián Copete, lo que dure, lo que sea, porque si un día no estas me quedare con lo que me diste y viví a tu lado y eso me basta”, escribió.

¡Que sea feliz!