Epa Colombia defiende a su nueva novia de las críticas: “¿Por qué quieres poner por debajo a otra mujer?”

Una vez más Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, está en la boca de todos. En las últimas horas, la influencer reveló que su nuevo amor es Karol Samantha, su vieja amiga con quien Diana Celis confesó que le habría sido infiel y sería causante de esa ruptura.

La también empresaria compartió un video donde aparece acostada junto a su pareja mientras ella duerme. Además, reveló que está disfrutando de unas vacaciones junto a ella, que fue tildada por su íntima amiga La Jesu como una “luna de miel”.

Esto revolucionó las redes sociales, pues los usuarios no pararon de criticar el físico de Karol comparándola con Diana Celis. Además, muchos aseguraron que la futbolista siempre tuvo la razón y que Epa Colombia le fue infiel.

Epa Colombia se enfurece contra los ‘haters’ de su novia

Como suele hacerlo a menudo, Epa Colombia apareció en sus historias en Instagram defendiéndose de las criticas. Y esta vez no solo fue a ella misma, sino también a su nueva pareja Karol Samantha. “Me meto a las redes y están eléctricas y tratándome mal, todo el tiempo me tratan mal amiga. Ahora atacando a mi novia que ella no la da, que la otra esta muchísimo mejor, entre mujeres atacándose”, partió diciendo la famosa.

En la misma línea reflexionó: “¿O sea que vale más hoy en día un diseño de sonrisa, un abdomen y unos senos que lo que lleves dentro de tu corazón?”. Epa Colombia añadió que durante sus 6 años de relación con Diana Celis ella le dio “la oportunidad de que se pusiera linda, hermosa, que cada vez se sintiera mejor”.

“Si yo quiero amor también lo hago con mi novia, ¿por qué quieres poner por debajo a otra mujer?, ¿por qué no está a mi altura o por qué no tiene un diseño sonrisa?, no linda, estás loca, tú estás loca, deberías mejor comprar keratinas”, refutó.

“El amor no dura toda la vida”

Daneidy Barrera aprovechó la oportunidad para profundizar sobre los motivos por los que su relación con Diana Celis llegó a su fin destacando que en ningún momento fue por una infidelidad, sino porque se acabó el amor. De hecho, la famosa se atrevió a confesar que tenían meses sin tener intimidad.

“Amor yo te voy a contar... yo con Diana duré 6 años donde nos apoyamos, pero el amor no dura toda la vida. Desde el año pasado en julio no hacíamos el amor, tú le puedes preguntar a ella. Ella estaba en el mundo del fútbol, yo en mi empresa, ella no me apoyaba en mi empresa ni yo en el fútbol”, expresó.

Además, siguió contando que los en los últimos meses de relación “ella andaba con sus amigas, yo con mis amigos, yo no quería seguir aparentando en redes sociales una relación que no había. Entonces amiga, tú me juzgas por dejarla”.

Para finalizar, la instagramer detalló todos los costosos regalos que le dio a Diana incluyendo un departamento y una camioneta, según ella no por amor sino por gratitud. “Yo quise decirle ‘gracias porque me ayudaste a construir, porque estuviste para mí’. Tal vez el amor se nos acabó, pero sabes que puedes contar conmigo siempre’, pero amiga me duele que me juzguen por lo de la contadora, por lo del amor, por todo amiga”, dijo para sellar sus palabras.