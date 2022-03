Epa Colombia sobre polémica con su ex contadora: “Mientras más hablan de mí, más posicionan mis productos”

Yenny Saldarriaga, la ex contadora de Epa Colombia, revolucionó las redes sociales con una reveladora entrevista para la revista Semana en la que contó “su verdad”, como lo venía anunciando desde hace unas semanas atrás. La profesional habló de las presuntas irregularidades en la empresa de la influencer... mencionó un secuestro e incluso aseguró que teme por su seguridad y la de su familia.

Al ser consultada sobre la razón por la que decidió hablar, aseguró que “lo primero es el embarazo; casi pierdo a mi bebé hace dos semanas. Aparte, tengo una hija adolescente a la que le ha tocado lidiar con esto desde el año pasado. En conversaciones con mi familia decidí hablar. Me dijeron: si usted tiene la verdad, si usted sabe cómo hizo su tarea, cómo cumplió con sus obligaciones, es hora de hablar”.

“Más que amenazarme a mí, amenazó a mi hija. Me dijo que la tenían vigilada, que sabía dónde vivía yo, dónde estudiaba mi hija, que a ella la respaldaban personas muy grandes, que uno no se dañaba la vida con una persona que movía tantas masas en las redes sociales”, fueron parte de sus declaraciones para el mencionado medio.

Tras estas declaraciones, Epa Colombia apareció en sus historias en Instagram asegurando que está llevando la situacion de la manera más tranquila posible y que mientras más hablen de ella, más venderá sus keratinas.

Epa Colombia rompió el silencio sobre la polémica que la envuelve

Mientras montaba un caballo en unas vacaciones, Epa Colombia se refirió a la polémica por las palabras de su ex empleada. “Me preguntan qué pienso de todo lo que dicen de mí, amor, que Dios es el único que puede juzgarme”, partió diciendo.

Además, aseguró que todo este tema más que traerle problemas, le trae beneificios a su empresa. “Yo soy una mujer súper trabajadora, emprendedora, una mujer que salió adelante, y que obvio el éxito me ha traído miles de problemas pero me encanta, me encanta porque mientras más hablan de mí, me hacen saber que me están dando a conocer más y están posicionando mis productos”, expresó.

Y para finalizar, reflexionó diciendo “amiga quien puede juzgarte es Dios, amor, solo Dios conoce tu corazón, mas nadie, el ser humano destruye, pisotea, quiere acabar contigo, amor, mientras tú estés limpia aquí por dentro lo demás no te importa amiga, mira que todo el mundo está peleando y yo aquí…tranquilita, te lo juro”.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió el video y algunos aplaudieron sus palabras, mientras que otros aseguran que quien está acostumbrada a juzgar a los demás es ella misma.

Yenny Saldarriaga asegura que su intención no es “buscar fama”

Tras sus declaraciones, Yenny Saldarriaga compartió un contundente comunicado en su perfil en Instagram donde expresa que su intención no es buscar el reconocimiento mediático y que será la última vez que hable del tema.

“Este comunicado será mi última declaración pública respecto a la situación acontecida con la señora Daneidy Barrera, y lo hago debido a que he sido contactada por diversos medios de comunicación en los últimos días”, partió diciendo la contadora.

En la misma línea, aclaró que sus declaraciones “no buscan fama ni reconocimiento mediático, mi único objetivo es desvirtuar, con pruebas, todas las mentiras que se han tejido alrededor de mi nombre”. Por esta razón, la contadora decidió no hablar más de lo sucedido, pues considera que ya “Colombia conoce mi verdad y eso es lo importante para mí y mi familia”.

Cabe aclarar que Saldarriaga eliminó después el posteo donde hacía público su comunicado escrito.