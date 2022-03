El exuberante precio de los zapatos rosados que usó Sebastián Yatra en los Óscar

El pasado domingo fue un día inolvidable para Sebastián Yatra. El reconocido cantante puso en alto el nombre de Colombia al convertirse en uno de los primeros latinos en cantar en español en la ceremonia de los premios Óscar

El artista paisa interpretó Dos Oruguitas, que estuvo nominada al Óscar como Mejor Canción Original. Es de recordar que esta canción fue escrita por Lin-Manuel Miranda y fue uno de los temas de la película de Disney Encanto, inspirada en la cultura colombiana.

Pero antes de su espectacular presentación, el intérprete de Tacones Rojos desfiló por la alfombra roja de esta prestigiosa premiación con un particular traje rosado que llamó la atención de muchos. Un blazer, chaleco, corbatín, y un pantalón conformaban el ‘oufit’, sin embargo, lo que más llamo la atención fueron sus zapatos.

Sebastian Yatra y sus costosos zapatos rosados

Sebastián Yatra adquirió unos costosos zapatos de la reconocida marca italiana Moschino. El calzado fue diseñado exclusivamente para la ocasión y por eso combinaron perfectamente con el traje. Se trató de unos “oxford Moschino brogue” y, según la el portal de la marca, son de piel de becerro y la suela es de cuero.

Ademas, en la misma página web se detalla que su valor es de 655 dólares, lo que al cambio serían aproximadamente 2.500.000 pesos colombianos. Esto sin tomar en cuenta el costo del envío, que se añade al hacer la compra en línea.

Es de recordar que cuando el artista se presentó en la ceremonia cambió su traje rosado por uno un poco más formal. Sebastián Yatra vistió un traje completamente oscuro y, desde el tobillo derecho hasta la altura del pecho, unas mariposas doradas adornaban el ‘outfit’.

El cantante estuvo acompañado de un grupo musical y el escenario también lució una temática similar al de la película Encanto.

Desde las redes sociales los comentarios no faltaron, pues un sinfín de usuarios afirmaron que su traje lució “espectacular” y “original”. Asimismo, dijeron que su presentación fue muy emotiva y que “Dos oruguitas” mereción ganar el Óscar. Al final se lo llevó No Time To Die, de Billie Eilish y su hermano Finneas.

Pero también hubo espacio para críticas, ya que algunos internautas afirmaron que Sebastián Yatra hizo sonar las “z”, al estilo españolete, cuando interpretaba el tema. “Muy lindo. Felicidades Yatra tienes una hermosa voz. Dios te la Bendiga y también ese corazón”, “Qué orgullo, Sebastián Yatra. Te admiro mucho, sigue volando y creciendo” y “le escuché el seseo, cómo hizo serie española. Recuerde a Paulina Rubio, ella regresó española y olé”, escribieron en Twitter.

Por otra parte, Sebastian Yatra compartio en sus redes sociales un conmovedor video en el que se desborda en lagrimas tras su presentacion. “Me va a tomar un tiempo asimilar esto… Gracias a todos los que me acompañaron hoy, gracias Colombia, gracias Disney, gracias Lin-Manuel, Gracias Encanto… GRACIAS DIOS”, escribió el artista en la publicacion.

Yatra recibió muchos elogios por su interpretación, a diferencia de la de “No se habla de Bruno”, donde metieron a Becky G y Luis Fonsi y donde muchos creen que se “dañó” la canción.