Carolina Cruz en pleno divorcio: “Estoy aquí para vivir mi vida, no para que otros entiendan”

Carolina Cruz está demostrando que su divorcio no es un impedimento para seguir estando plena y en paz. Instagram @carolinacruzosorio

Este martes, Carolina Cruz confirmó finalmente el quiebre de su relación con Lincoln Palomeque tras 14 años juntos y dos hijos en común. A través de su cuenta en Instagram, donde suma 7 millones de seguidores, la presentadora de televisión compartió un mensaje en el que explica que todo el amor que sentía se convirtió en “respeto, apoyo y trabajo en equipo”.

La famosa recalcó que tanto ella como su ex pareja están tratando de llevar la separación de la manera más sana posible por el bienestar de sus hijos. “Aquí no hay malos, solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y tranquilidad. Salvador y Matías son nuestro más grande tesoro y por ellos estamos manejando las cosas con todo el amor y respeto posible”, indicó.

Por su parte, el actor reposteó el mismo mensaje en sus redes sociales dejando en claro que no hablaran con ningún medio al respecto. Ninguno de los dos aclaró cuánto tiempo llevan separados ni cómo va el proceso legal del divorcio, no obstante Cruz se ha mostrado muy tranquila en medio de todo.

Carolina Cruz siente que tomó la mejor decisión

Carolina Cruz se ha mantenido activa en sus redes sociales, en especial en Instagram donde en las últimas horas ha compartido una serie de imágenes con mensajes con los que transmite la paz que siente en medio de su separación con el papá de sus hijos.

“Aprendí que está bien que no todo el mundo apruebe mis decisiones. Estoy aquí para vivir mi vida, no para que otros la entiendan. Si yo me siento en paz, es más que suficiente”, se lee en una de las imágenes que compartió la famosa en sus historias.

Mientras que en otra asegura que “nunca dudes de tu habilidad para transformar la energía de dolor en crecimiento, en fuerza, en poder, en sabiduría, en propósito, en creación, en reinvención, en amor”.

Además, se refirió a la importancia de saber empezar desde cero después de grandes cambios. “Claro que se necesita valentía para hacer cambios en tu vida, para sanar, renovarte y acomodar lo que está fuera de lugar. No es sencillo comenzar, pero una vez que lo haces te aseguro que nada vuelve a ser como antes”.

Cabe resaltar que Carolina Cruz, además, compartió un corto video en el que se le puede ver disfrutando de un spa y también una foto de su pequeño Salvador, en la que escribió: “Todo es perfecto”.

Hasta el momento, Carolina Cruz se ha mostrado tranquila respecto a su separación de Lincoln Palomeque. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

¿Carolina Cruz predijo su ruptura?

En una conversación que sostuvo vía Instagram Live con Juan Diego Alvira, la madre de Matías y Salvador señaló que cada 7 años una relación atraviesa por una crisis amorosa, del cual cada pareja tiene dos opciones: terminar o superarla.

En este sentido, Carolina contó que tras 7 años con Lincoln Palomeque ella sufrió una “chiripiolca” y sentía el deseo de estar nuevamente soltera.

También aclaró que su relación estaba siendo afectada por los constantes viajes que Lincoln Palomeque debía cumplir fuera del país. “Estaba mucho tiempo fuera, grabando, y yo creo que eso enfrío un poquito”, dijo Cruz.

“Estuvimos separados unos meses, después volvimos con toda y ahí fue donde empezamos el proceso de buscar familia, pensar en los hijos y pues obviamente se fortaleció la relación”, añadió la presentadora para sellar el punto.

Lo cierto es que su predicción de los 14 años se cumplió, hubo una nueva crisis y ambos han decidio poner fin a su vínculo sentimental. Sin embargo, seguirán apoyándose por el bienestar de sus dos hijos.