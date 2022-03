Actriz colombiana defiende a Will Smith sobre golpe que le dio a Chris Rock

La noche pasada el mundo fue testigo de cómo, el comediante Chris Rock- en un fallido e insensible intento de hacer reír a la audiencia de la ceremonia de los Oscars- usó como broma la calvicie de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, a la cual comparó con la teniente O`Neil, de la cinta ‘G.I Jane’, causándole el momento más bochornoso de la gala.

Debido a la gran polémica que este acto desató, Ana María Estupiñán, la actriz de ‘Amar y Vivir’ se expresó al respecto en las redes sociales, más específicamente sus historias de Instagram.

Esto, para expresar su apoyo ante la reacción del actor del filme ‘King Richard’, diciendo: “Crucifican a Will Smith por la reacción que tomó (que estoy de acuerdo, no fue la apropiada) pero pasan por alto el ‘chiste’ tan de mal gusto que hizo Chris Rock… de hecho no fue un chiste, fue una burla”.

“La diferencia es que Will actuó mal públicamente y públicamente pidió perdón por su comportamiento, hasta donde he visto, Chris Rock no”- comentó Estupiñan.

A su vez, también invitó a la reflexión sobre lo sucedido, expresando: “Todos los seres humanos cometemos errores, el punto está en arrepentirnos y tener la valentía de pedir perdón y cambiar”.

“Fue un cachetadón”

La ola de comentarios contra y en favor de la reacción de Smith ha sido masiva, tanto que las celebridades de nuestro país han salido a comentar sobre lo sucedido.

Otra de las figuras nacionales, la gran actriz Maria Cecilia Botero, quien también participa en el filme ‘Encanto’ y que estuvo presente en el Dolby Theatre en la ciudad de Los Angeles, junto a varios miembros del elenco de la película, narró que el golpe sonó ‘durisimo’ . Tambien, que al principio creían que había sido parte de la ceremonia, para después darse cuenta de que no era ningún montaje.

“Cuando se levanta y lo golpea entendimos que no era libreteado. Le pegó de verdad, no fue un truco. Fue un cachetadón tenaz”, relató María Cecilia.

Chris Rock aún no se disculpa públicamente por los ofensivos comentarios realizados sobre la apariencia física de Jada Pinkett.