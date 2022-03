“¡Qué vestidazo!”: alaban el tremendo look de Carolina Gaitán en alfombra roja de los Oscars

Poseída La Gaitán. ¡Nenaaa! No dejó para nadie, forrada en ese vestido que le da vistosidad y movimiento. Me levanta pierna, estira cuello y muestra hombros. A mí me encantó.



Dámelo todo Carolina Gaitan. #Oscar #Oscars2022 FIN pic.twitter.com/OyQURVtBK5