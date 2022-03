La broma de Yeferson Cossio con la que humilla a Yina Calderón como mujer

En reiteradas oportunidades, Yina Calderon ha encendido las redes sociales por sus pesados comentarios criticando la apariencia física de otras mujeres como Andrea Valdiri, Epa Colombia y Valentina Ruiz, mejor conocida en las redes como La Jesu. Esta vez, la polémica instagramer bebió una cucharada de su propia medicina por parte de Yeferson Cossio.

El influencer antioqueño le hizo una broma a su amigo asiático Zion, que no sabía quién era Yina Calderon. Y aunque muchos estuvieron en acuerdo con lo ocurrido, otros consideraron que se pasó de la raya, ya que se vio muy mal que irrespetara de esa manera a una mujer.

La “ofensa” de Yeferson Cossio a Yina Calderon

Mediante el formato de las historias en Instagram, Yeferson Cossio apareció con un grupo de amigos, entre ellos Zion, a quien le “presentó” a Yina Calderon.

“Le mostré el perfil a Zion de Yina Calderon, es de todo su gusto”, escribió el influencer al mostrar la reacción del asiático.

“Este es el perfil de Yina Calderon, que opina usted de ella, le gusta o no le gusta”, le consultó el famoso mientras que Zion le contestó entusiasmado: “mamacita”. Más adelante le insistió: “¿Le darías un beso a Yina, te gusta el pelo, la cara?” y el joven respondió afirmativamente.

Pero Cossio fue mucho más allá y le dijo: ¿lo harías con ella? a lo que el joven muy contundente le dijo que sí.

Sin embargo, unos minutos más tarde reveló que en realidad esa no era Yina. “La verdad es que le mostré el perfil de una modelo de Brasil, ahora sí esta viendo el perfil de Yina”, dijo entre risas al ver la reacción.

“Muy diferente a lo que me mostró”, dijo Zion con un tono de decepción y asombro mientras todos se burlaron.

Cabe resaltar que, según los internautas, las primeras historias habían sido compartida por la propia Yina al pensar que la estaban elogiando, cuando en realidad todo se trató de una pesada broma en la que tanto ella como Cossio quedaron muy mal parados.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió el video y los debates entre los usuarios no tardaron en aparecer, algunos a favor y otros en contra.

“No sean así”, “lo peor es que ella reposteó la publicación cuando Zion decía que sí era linda”, “muy mal hecho me parece”, “y la Yina toda ilusionada, se lo merece por mala” y “quería que la peinaran, ahí tiene su peinada”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Yina Calderón anteriormente ha estado criticando a otras influencers, lo que ha generado polémica. Foto: Instagram @yinacalderonoficial__

Yina Carlderon critico apariencia de La Jesu

Una de las ultimas polemicas que ha provocado Yina Calderon fue por opinar sobre la apariencia de La Jesu. A traves de sus redes compartió un video en el que criticó duramente un procedimiento estético que se hizo, incluso se atrevió a decir que “se salvó” de ir a esa clínica tras ver ese resultado ella.

“No es por ser mala como ustedes dicen, pero de verdad @lajesuu bebé eso que te hicieron es un peligro. Chicas tenemos que cuidarnos y saber con quién nos operamos y nos inyectamos cosas eso es un peligro hijas”, escribió en la publicación.

“Yo que venía a Medellín a operarme el rostro y me súper arrepentí, gracias a Dios al ver a la Jesuu casi me voy de cul# de esa clínica”, agregó. También aseguró que: “tengamos cuidado bebés, que nos pueden inyectar biopolímeros y luego las jodidas somos nosotras. La Jesu se puso a subir ese video y me salvó a mí... Pilas que la cara así no se ve chévere y ustedes saben que es así, pilas que los biopolímeres no son una mentira, son una verdad”.

Por su parte, ‘La Jesuu’ no aguantó los malos comentarios de la controvertida joven y la ‘peinó’ de una manera muy educada y contundente.