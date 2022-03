“La extraño un montón”: Yeferson Cossio aclara sus sentimientos actuales por su ex novia

Yeferson Cossio generó titulares por sus cirugías, por ser acusado de estafa y de paso por darle un beso a Aída Victoria. Y por supuesto, por su telenovela con su ex, Jenn Muriel.

Por los días, según se recuerda, en los que se anunció la ruptura del influencer con Jenn, sucedió todo lo de Aída Victoria. Y llegó a tanto el circo, que hasta Cossio se despachó contra quienes le hicieron comentarios malintencionados.

El joven, en medio de todo el drama, se lamentó por su rompimiento. Hasta le quiso regalar una casa a Jenn. Afirmó que querían cosas distintas. Jenn fue más bien seca con el tema: “Es más que obvio que no tengo mucho que decir. Cada quien actúa y sigue en su vida como mejor le parezca”, expresó. Y no le recibió la casa que le iba a regalar el ex.

Este, por su parte, se seguía lamentando.

“Yo a Jennifer le he dado todo el amor del mundo y real, de verdad. Pero yo a Jennifer no le doy paz mental, por las cosas que quiero. No le doy estabilidad emocional. Yo para qué le voy a dar una casa, un carro, todas esas banalidades si al final a ella no le va a dar paz mental”, expresó en su momento.

Alabó la actitud de Jenn y sacó a Aída Victoria de ese rompimiento. Jenn, por su parte, pidió que la dejaran en paz.

Cossio la extraña

En una de las stories del influencer, se nota que este aún le tiene bastante cariño y aprecio.

Le preguntaron si la extrañaba, a lo que este contestó: “Ella es la persona con la que he pasado la mayor cantidad de tiempo los últimos nueve años de mi vida. Naturalmente, la extraño un montón. De hecho, esta finca sin ella se siente súper rara. Pero, así funcionan las cosas, pero la vida sigue”.

Jenn no se ha pronunciado más al respecto.