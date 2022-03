Luisa Fernanda W y la reacción que representa a muchos: lloró escuchando ‘The Climb’, de Miley Cyrus

La cantante estadounidense Miley Cyrus realizó un espectacular concierto, el pasado lunes, en el Movistar Arena de Bogotá. Y pese a que estuvo cerca de vomitar (por la altura de la ciudad), confesó que la pasó increíble. Algunas figuras públicas asistieron a la presentación y una fue Luisa Fernanda W, quien documentó algunos videos y los compartió en redes sociales.

La carrera artística de Miley Cyrus ha sido muy exitosa y muchos la siguen desde su papel como Hanna Montana en la serie de Disney que llevaba el mismo nombre. Una adolescente que tenía una doble vida: de reconocida artista a una joven común y corriente enfrentando toda clase de problemas típicos de la edad.

Por esta razón, el tema The Climb, el cual es de la película de Hanna Montana, está cargado de muchos sentimientos encontrados para toda una generación, por lo que después de 13 años del estreno de esta producción, escucharla en un concierto cantándola eriza la piel de cualquiera.

Luisa Fernanda W lloró escuchando a Miley Cyrus

Mediante su perfil en Instagram, donde suma 16,8 millones de seguidores, Luisa Fernanda W publicó un video en el que demostró que la pasó muy bien durante el concierto, junto a su pareja Pipe Bueno.

También le confesó a sus fans que la canción The Climb la hizo “llorar como a una niña”, debido a que recordó su adolescencia y todos los sueños que tenía en esa etapa de su vida que se han cumplido.

“Desde niña he sido la más fan, desde que era Hannah Montana, me sé todas sus canciones”, aseguró la famosa destacando que la letra de este tema influyó de una forma muy positiva en su vida y en sus sueños.

“Cuando era una niña llena de miedos e inseguridades escuchaba esta canción y me sentía fuerte, sentía que sí podía lograr eso que soñaba, sabía que no era fácil pero que lo iba a lograr”, sentenció.

La influencer aseguró que los temas de Cyrus fueron parte de su motivación para convertirse en una creadora de contenidos. “Así suene ridícula, hubo una canción de Miley en particular que cambió mi vida… The Climb, escucharla en este show me hizo llorar como la niña que aún vive en mí. Recordé esa niña soñadora que aún sigue fiel a sus sueños”, señaló.

Las reacciones en la publicación no se hicieron esperar y muchos se identificaron con Luisa. “También mi canción favorita de Miley”, “te sigo hace mucho tiempo Lu y siempre que escucho esa canción me acuerdo de ti”, “gracias por compartir este momento con nosotros al igual que tú, me siento identificada con esa canción” y “The Climb es un himno”, son algunos de los comentarios que quedaron plasmados en el post.

Es de recordar que... hace unos años Miley Cyrus se divorció de Liam Hemsworth tras un año de matrimonio y varios de noviazgo. Fue un momento muy difícil para ella, pero siguió adelante, haciendo lo que le gusta, enfocada en la música, y demostró que también se puede ser feliz soltera y ha seguido cosechando éxitos en su carrera profesional y en su vida personal.