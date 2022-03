Lady Noriega denunció a hombre que la comparó con Lyn May

Lady Noriega no toleró la comparación que le hicieron con Lyn May. Instagram @ladynoriega7

Lady Noriega hace poco se hizo tendencia en las redes sociales tras ser eliminada de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Y en las últimas horas, el nombre de la destacada actriz volvió a resonar tras contar que vivió un incómodo momento con un internauta en Facebook.

Todo ocurrió cuando este sujeto comparó a la artista de 51 años con la actriz mexicana Lyn May, refiriéndose a que ha abusado con el uso del bótox y por esta razón su rostro ya no luce bien. Por su parte, Noriega decidió tomar cartas en el asunto contra el hombre por opinar despectivamente sobre su apariencia física.

Lyn May se hace llamar "La loba" y afirma que es la "mejor vedette de México con 47 años de trayectoria". Foto: Instagram @lyn_may_

Así se defendió Lady Noriega de pesado comentario en redes

En entrevista con ‘Lo sé todo’, Lady Noriega reveló que esta no es la primera vez que recibe duras críticas sobre su apariencia, sin embargo siempre ha sabido sobrellevarlo restandole importancia debido a que se siente feliz con ella misma. No obstante, esta vez no se pudo quedar callada ante el desubicado comentario de este internauta.

“Yo aguanto muchas cosas, pero soy una mujer de 50 años que se mira al espejo y se siente muy feliz, que entrena, hace ejercicio y cuida su dieta; y si realmente estuviera así, estaría metida en una finca y no trabajaría con los medios de comunicación porque no consideraría agradable que me vean”, expresó para el mencionado programa de farándula.

Asimismo, la famosa aseguró que ni su edad ni su apariencia le preocupan, pero lo que sí le molestó fue que precisamente un hombre se burlara de dos mujeres mayores.

“En este momento de mi vida me siento muy bien con mi madurez, con lo que vivo, con mi familia, con los regalos de vida que tengo, con el amor de mi público y de mis compañeros, como para que venga un fulano de estos a decirme groserías en redes sociales”, expresó Noriega.

Asimismo, la intérprete aseguro que al contrario de otras oportunidades, esta vez esta crítica la llevó a denunciar al internauta para que no siga llenando de odio las redes sociales.

“Definitivamente, que un hombre se burle e irrespete a una mujer es tan de quinta, porque ellos vivieron a este mundo por una mujer. Él cree que es un chiste y no hizo nada, pero lo denuncié y espero que le cierren la cuenta para que aprenda a respetar a las mujeres”, sentenció.

Además, añadió que “le di la orden a todo mi equipo de trabajo que, de aquí en adelante, deben denunciar a todos los que hagan este tipo de cosas porque en hay algo que se llama ‘delito cibernético’, y cuando utilizan estas plataformas para dañar tu imagen y agredirte, tú puedes denunciar en la Fiscalía a quien está haciendo esto”.

Por otro lado, la también cantante y modelo aseguró que pese a que se ha sometido a ciertos retoques estéticos, también ha sido muy disciplinada en su alimentación y rutina de ejercicios para lucir y sentirse bien.

La cuenta de Instagram de ‘Lo sé todo’ compartió las declaraciones de la colombiana, y los usuarios no tardaron en opinar. Y aunque algunos coinciden con ella, otros aseguran que en realidad sí existe un gran parecido entre ella y la mexicana.