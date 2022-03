Ramiro Meneses se negó a compartir equipo con Isabella Santiago: “No confío en ella”

Definitivamente, Isabella Santiago y Ramiro Meneses no están hechos el uno para el otro. Luego de una tensa discusión que sostuvieron hace una semana en MasterChef Celebrity, pese a ser compañeros del mismo equipo, ahora protagonizaron una nueva polémica.

Recordemos que la modelo transgénero venezolana ya ha sido catalogada en redes sociales como “la villana”, debido a su actitud frente a sus compañeros, el resto de participantes y la dinámica del reality que transmite RCN.

Ramiro Meneses no quiso estar en el mismo equipo que Isabella Santiago

Esto fue parte del nuevo episodio de MasterChef Celebrity que se emitió el miércoles 16 de marzo. Todo comenzó cuando la presentadora Claudia Bahamón avisó a los participantes sobre una nueva prueba de equipos, momento en el que Ramiro Meneses rechazó la idea de competir junto a Isabella Santiago.

“No me gustaría estar en el mismo equipo de ‘Isa’, ya no confío en ella”, dijo el actor de forma directa frente a las cámaras del programa.

El actor Ramiro Meneses ha demostrado tener mucho carácter en el programa. Foto: Instagram @ramiromenesesc

Lo más impresionante de la situación es que la petición de Meneses se cumplió y no le obligaron a estar en el mismo team que Santiago. De hecho, fue enviado al equipo rojo y la venezolana se quedó en el verde.

Recordemos que Ramiro Meneses viene de protagonizar el papel de “Carlos Mario”, uno de los villanos (quizás el que más) de Café con Aroma de Mujer.

En el ‘remake’ de la exitosa telenovela, que está disponible en Netflix, personificó a un mafioso que, entre la envidia y las malas intenciones, quiere acabar con el negocio y patrimonio familiar de los Vallejo, dueños de una prestigiosa finca distribuidora de café.

Una fuerte discusión por un atún

El problema comenzó cuando sostenían un intercambio de ideas sobre si sellar un atún o servirlo al natural. La modelo transgénero opinaba que debía sellarse, pero el actor pensaba lo contrario.

Al ser capitana del equipo púrpura, en ese entonces, Isabella Santiago insistió más de la cuenta y Ramiro Meneses perdió la paciencia al responder: “Entonces, sellémosle el hijuep… atún a ver si se calma”.

Después apareció el chef Jorge Rausch y al ver el platillo confirmó que efectivamente debía servirse el atún sin sellarse. Sin embargo, frente al jurado la famosa argumentó que su compañero es quien había dicho que el atún debía sellarse.

Como era de esperarse, Ramiro Meneses reaccionó y comenzó un momento de tensión. “Tiene uno que tener mucho morro en la vida para transformar las cosas a favor. Menos mal están las cámaras”, se defendió el artista, según reseña Pulzo.

Isabella Santiago intentó criticar nuevamente al actor, pero este la paró en seco y expresó: “No, no me estás diciendo eso, porque no me has dejado trabajar”. Después añadió: “Pero me acababa de decir todo lo contrario, que el atún tocaba sellarlo. Yo digo las cosas de frente”.

Aunque la modelo matenía su posición ante la polémica del atún, los televidentes de MasterChef Celebrity tampoco la respaldaron en redes sociales. Rápidamente comenzaron a difundir memes en Twitter, al punto que Isabella Santiago se volvió tendencia.